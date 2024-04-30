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محافظات

التصريح بدفن جثة عامل أشعل النار في نفسه بالإسكندرية

مديرية أمن الإسكندرية،
مديرية أمن الإسكندرية، فيتو

 قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة عامل، وطلب تحريات المباحث حول مصرعه متأثرا بإصابته بحروق شديدة، إثر إشعاله النيران في نفسه أمام باب منزله بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب خلافات الميراث مع أشقائه، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال زوجته وشهود العيان حول الواقعة.

 

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من المستشفى الرئيسي الجامعي، بوصول المدعو فارس.ج.ش، 24 سنة، عامل، مقيم شارع ورشة البلاط، دائرة القسم، مصاب بحروق متفرقة شديدة، من الدرجات الثلاث بنسبة 85%، علي اثرها لقي مصرعه متأثرا بإصابته.

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علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين أن المصاب المشار إليه حالته حرجة ولا يمكن استجوابه، وبسؤال زوجته سماح.م.أ، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، قررت بقيام زوجها المذكور بإشعال النيران في نفسه مستخدمًا مادة معجلة الاشتعال "بنزين"، وذلك أثناء تواجده أمام الشقة سكنهما بدائرة القسم، لمروره بحالة نفسية سيئة، لوجود خلافات بينه وأشقائه بسبب الميراث ولم تتهم أحد بالتسبب في إصابته.

وبسؤال أحد جيران المتوفى قرر ما جاء بأقوال الزوجة أن المذكور أشعل النيران في نفسه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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