مصرع شخص مجهول الهوية دهسًا أسفل عجلات قطار بملوي في المنيا

حوله لأشلاء

لقي شخص مجهول الهوية، مصرعه دهسا أسفل القطار في محطة سكة حديد ملوي جنوب محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص مجهول الهوية دهسا أسفل عجلات قطار في ملوي

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شخص دهسا أسفل قطار أثناء عبوره مزلقان ملوي جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخص مجهول الهوية وقد تسبب الحادث في تحويله إلى أشلاء.

جاري نقله الي مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات قطار في المنيا

وعلى جانب آخر، لقي شخص مجهول الهوية، مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات القطار في المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شخص دهسا بالمنيا أسفل عجلات القطار إثر سقوطه منه في سكة حديد قرية ابيوها التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

مصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار في المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخص مجهول الهوية دهسا أسفل عجلات قطار الصعيد.

مستشفى أبوقرقاص بالمنيا

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة.