بدأت النيابة العامة برئاسة المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، التحقيق في عثور أهالي مركز ملوي، جنوب المحافظة، على جثة طالب، يبلغ من العمر 15 عامًا، متعفنة، بالقرب من الطريق الزراعي مصر أسوان.

العثور على جثة طالب في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بعثور أهالي مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، على جثة طالب، يبلغ من العمر 15 عامًا متعفنة، ملقاة جنوب ارتكاز إسعاف النصر، بعمق مائة مترًا من الطريق الزراعي مصر أسوان.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وتبين العثور على جثة "علي.م" 15 سنة)، طالب ومقيم بمركز ملوي، متعفنة.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة بمركز ملوي، انتداب الطب الشرعي، لإعداد تقرير الصفة التشريحية، ومعرفة أسباب الوفاة، وتكليف الأجهزة الأمنية بالتحري عن الواقعة، وكشف ملابسات الحادث.

مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات قطار في المنيا

وعلى جانب آخر، لقي شخص مجهول الهوية، مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات القطار في المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شخص دهسا بالمنيا أسفل عجلات القطار إثر سقوطه منه في سكة حديد قرية ابيوها التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

مصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار في المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخص مجهول الهوية دهسا أسفل عجلات قطار الصعيد.

مستشفى أبوقرقاص بالمنيا

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة.