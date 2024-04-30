انتشال جثة صياد بعد 4 أيام من غرقه بالقرب من ميناء الدخيلة

انتشلت قبل قليل، قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية وعدد من غواصي الخير،جثة صياد غرق بالقرب من ميناء الدخيلة، وذلك بعد اربع ايام من غرقه والبحث عنه وعقب طفو الجثه علي سطح البحر.

غرق صياد بالدخيلة

وكان صياد فى العقد الرابع من العمر لقى مصرعه غرقا بشواطئ الدخيلة غربي محافظة الإسكندرية، لصياد يدعى مصطفى النمس غرق ظهر السبت بجوار مركبة فى البحر بمنطقة الدخيلة، غربي محافظة الإسكندرية.

وقال إيهاب الماحي قائد غواصين الخير: أن فريق من غواصين الخير توجه إلى موقع الحادث للمشاركة فى عملية البحث عن الجثمان وسرعة استخراجه من البحر.

وتلقت الأجهزة الأمنية اخطار يفيد بوقوع حالة غرق لصياد وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية وبدأ يكثف رجال وفرق قوات الإنقاذ النهري رحلة البحث عن الصياد الغريق بمعاونة غواصين الخير.

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