"كاس" تصدر قرارا بشأن أزمة اتحاد العاصمة ونهضة بركان بالكونفدرالية

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قرارها بشأن الطلب المقدم من جانب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في أزمة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن خسارة اتحاد العاصمة 3-0 بعد منع السلطات الجزائرية فريق نهضة بركان من خوض المباراة بقميصه المعتمد في البطولة.

ورفضت (كاس) الطلب المستعجل الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم وفريق اتحاد العاصمة، بشأن إيقاف قرار لجنة الاستئناف بالكاف، الصادر يوم 24 أبريل الجاري القاضي بخسارة الفريق الجزائري 3-0" كما سيحال الملف إلى لجنة الانضباط لبحث إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية.

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وكان اتحاد العاصمة قد رفض خوض مباراة الإياب ضد نهضة بركان يوم الأحد الماضي، وتم إعلان تأهل الفريق المغربي لملاقاة الزمالك المصري في النهائي.

وستقام مباراة ذهاب النهائي يوم 12 مايو المقبل في المغرب، بينما سيجرى لقاء الإياب في القاهرة يوم 19 من الشهر نفسه.

وفاز نهضة بركان اعتباريا فى مباراة الذهاب التي لم تلعب بنتيجة 3-0، حيث لم تقم مباراة الذهاب الأحد الماضي بملعب "05 جويليه"، بسبب ما عرف إعلاميا بـ"أزمة القمصان"، وأقرت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتبار الفريق المغربي فائزا بنتيجة (3 – 0) بعدما رفضت لجنة الاستئناف مسبقا قرار الطعن الذي تقدم به الاتحاد الجزائري.

وقرر الاتحاد الأفريقي "كاف" اعتبار فريق اتحاد العاصمة خاسرا بنتيجة (3 -0) أمام نهضة بركان في مباراة الذهاب التي تم إلغاؤها، مع إحالة الملف إلى لجنة الانضباط للنظر فى إمكانية إضافة عقوبات أخرى.

وسيقام النهائي الشهر المقبل، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد 12 مايو المقبل في المغرب على ملعب بركان، فيما يلعب الإياب في مصر على إستاد القاهرة، يوم الأحد 19 من الشهر المقبل.

وسبق أن توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية موسم 2018 – 2019 عقب التغلب في النهائي على نهضة بركان المغربي.

وتوج نهضة بركان باللقب في نسختي 2019-2020 و2021-2022 بينما حصد اتحاد العاصمة اللقب في نسخة الموسم الماضي.