حالات استجواب المتهم دون حضور محاميه

تفصل أحكام محكمة النقض في الجدل الدائر حول كيفية استجواب المتهم عبر جهات التحقيق والنيابة المختصة، ومتى يحدث ذلك دون حضور محاميه.

ضوابط استجواب المتهم أو مواجهته دون دعوة محاميه

وأكدت محكمة النقض أن حيثيات الطعن رقم 44270 لسنة 85 قضائية تنص على أن استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه للحضور جائز فى حالتي التلبس، والسرعة، وذلك بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وأكدت النقض ان السلطة التقديرية لحالة السرعة خوفا على الأدلة متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.

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وقالت محكمة النقض إن جواز الاستجواب يستند إلى أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، لافتة إلى أن هذه المادة تجيز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، لكنها استثنت من ذلك حالتي التلبس، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.

وأوضحت أن تقدير هذه السرعة وفقا للقانون متروكًا للمحقق، وعضو النيابة العامة، ويمارس تحت رقابة من محكمة الموضوع، فمتى أقـرته فى حـدود سلطتها التقديرية، فإن إجراءات محاكمة المتهمين تكون قد تمت متوافقة مع صحيح القانون، ويكون ما يستند إليه المحامون في الطعون والدفوع أمر لا يعول عليه.

ماذا تفعل النيابة حال عدم وجود المحامي؟

وفي حالة عدم وجود محام المتهم خلال جلسة الاستجواب، يثبت محقق النيابة العامة ذلك في محضر رسمي، وفي حالة لم يكن للمتهم مدافع وجب على جهة التحقيق من تلقاء نفسها انتداب محاميا لحضور التحقيقات من مقر نقابة المحامين الفرعية، وإثبات دفوعه وطلباته وملاحظاته.

وبهذا استقرت محكمة النقض، على ما أقره قانون الإجراءات الجنائية، أن هناك حالتين يجوز فيهما استجواب المتهم دون حضور محاميه وهما الأتي:

1. في حالة التلبس.

2. حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.

وفي غير ذلك لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة، أو إلى السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذه الإقرار أو الإعلان.