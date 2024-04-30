الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حالات استجواب المتهم دون حضور محاميه

صورة أرشيفية، فيتو
صورة أرشيفية، فيتو

تفصل أحكام محكمة النقض في الجدل الدائر حول كيفية  استجواب المتهم عبر جهات التحقيق والنيابة المختصة، ومتى يحدث ذلك دون حضور محاميه.

ضوابط استجواب المتهم أو مواجهته دون دعوة محاميه

وأكدت محكمة النقض أن حيثيات الطعن رقم 44270 لسنة 85 قضائية تنص على أن استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه للحضور جائز فى حالتي التلبس، والسرعة، وذلك بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وأكدت النقض ان السلطة التقديرية لحالة السرعة خوفا على الأدلة متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.

Advertisements

وقالت محكمة النقض إن جواز الاستجواب يستند إلى أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، لافتة إلى أن هذه المادة تجيز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، لكنها استثنت من ذلك حالتي التلبس، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.

وأوضحت أن تقدير هذه السرعة وفقا للقانون متروكًا للمحقق، وعضو النيابة العامة، ويمارس تحت رقابة من محكمة الموضوع، فمتى أقـرته فى حـدود سلطتها التقديرية، فإن إجراءات محاكمة المتهمين تكون قد تمت متوافقة مع صحيح القانون، ويكون ما يستند إليه المحامون في الطعون والدفوع أمر لا يعول عليه.

 

ماذا تفعل النيابة حال عدم وجود المحامي؟

 

وفي حالة عدم وجود محام المتهم خلال جلسة الاستجواب، يثبت محقق النيابة العامة ذلك في محضر رسمي، وفي حالة لم يكن للمتهم مدافع وجب على جهة التحقيق من تلقاء نفسها انتداب محاميا لحضور التحقيقات من مقر نقابة المحامين الفرعية، وإثبات دفوعه وطلباته وملاحظاته.

 

وبهذا استقرت محكمة النقض، على ما أقره قانون الإجراءات الجنائية، أن هناك حالتين يجوز فيهما استجواب المتهم دون حضور محاميه وهما الأتي:

 

1. في حالة التلبس.

 

2. حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.

 

وفي غير ذلك لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة، أو إلى السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذه الإقرار أو الإعلان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استجواب المتهم ضوابط استجواب المتهم محكمة النقض الجنايات النيابة المختصة
ads

الأكثر قراءة

غدًا، صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة

بعد جدل تسببه في الإصابة بالجلطات، الصحة توجه رسالة للمصريين عن لقاح استرازينيكا (فيديو)

الزمالك يكشف إجمالي الديون المستحقة على النادي وخطة حل أزمة خالد بو طيب

كرة السلة، الاتحاد السكندري يهزم الزمالك ويواجه الأهلي في نهائي كأس مصر

استبعاد نجم الأهلي من قائمة الفريق أمام الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا، فينيسيوس جونيور يسجل الهدف الأول لريال مدريد في مرمى بايرن

بشرى سارة لمشجعي الأهلي بشأن عدد الجماهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مجلس الوزراء: ارتفاع أسعار الشاي والبن والكاكاو وانخفاض سعر المكرونة والأرز

منوعات

المزيد

روبوتات على شكل أسماك للسيطرة على التلوث البيئي

زوجا باندا عملاقان يغادران الصين في رحلة لإسبانيا

موظفة بأمازون تعثر على قطة صغيرة جائعة داخل طرد

دراسة مثيرة: نصف المدن الأمريكية سيهجرها السكان بحلول عام 2100

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

بكام سعر اليورو في البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في السوق المحلي

أسعار السكر في السوق اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام أنشيلوتي في مبارياته ضد بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النجاح في المنام وعلاقته بقدوم أيام مليئة بالأفراح والأنباء السارة

الأزهر: الهواتف الذكية أساء الناس استعمالها في فضح أسرار البيوت وساهمت في انشقاق الأسر

دار الإفتاء توضح كيفية إخراج الزكاة في التجارة المشتركة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads