الإحصاء: 64.1% من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال عام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 30 / 4/ 2024 بيانًا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في الأول من مايو من كل عام، ويعود تاريخ عيد العمال لعام 1869 حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل.

من أهم المؤشرات العالمية:

• وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية بلغ معدل المشاركة عالميًا في القوى العاملة 60.8% عام 2023، وبلغ معدل البطالة 5.1% وبلغت نسبة العاملين تحت خط الفقر 6.4% عام 2023.

ومن أهم مؤشرات بحث القوى العاملة في مصر:

• بلـغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 64.1% خلال عــــام 2023 من إجمــالي المشتغلين (15 سنة فــإكثر ) مقابل 67.5% خلال عام 2022 وبنسبة انخفاض حوالى 3.4%.

• بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 60,5%، بينما بلغت 85.3% للإناث خلال عام 2023.

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نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية

• بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 40.7% خلال عــــام 2023 من إجمــالي المشتغلـين (15 سنة فــإكثر ).

• بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 36.4%، بينما بلغت 65.4% للإناث خلال عام 2023.

• نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 96.4%، بينما بلغت 32.9% في القطاع الخاص (داخل المنشآت ) خلال عام 2023. نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية لعام 2023 ساعات العمل.

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر (44,6ساعة).

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (45.0 ساعة) مقارنة بـ (42,5ساعة) للإناث.

• بلغ متوسـط عـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في نشاط خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط (49.6ساعة)، ثم العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط (49.1ساعة)، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط (47,8ساعة).

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الحكومي (42,0 ساعة).

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال (45,7 ساعة) بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) (47.8 ساعة).