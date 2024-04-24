الأربعاء 24 أبريل 2024
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اقتصاد

الإحصاء: 75.8% من العلامات التجارية ممنوحة للمصريين من المكتب المحلي

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيتو

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية حيث يحتفل به العالم يوم 26 أبريل من كل عام والذي أقرته الـدول الأعضـاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبــو) عام 2000 لتعزيز الوعي العام بدور الملكـيـة الفكريـة والاحتفـاء بمسـاهمـات المبتكريـن والمبــدعيـن لتنـميـة المجتمعــات ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة: بناء مستقبلنا المشترك بالابتكار والإبداع".    

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من أهم المؤشرات المحلية ما يلي:

العلامات التجارية

وبلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية (52853) طلبًا عام 2023 مقابل (30423) طلبًا عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 73.7%.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية (47653) طلبًا عام 2023 مقابل (25713) طلبًا عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 85.3%.

عدد العلامات التجارية الممنوحة 

وبلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة (16659) علامة تجـــارية في عــام 2023،وكانت مصر (12632)علامة تجارية، باقي الجنسيات (4027) علامة تجارية، مقابل (11869) علامة تجارية عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 40.4 ٪.

وتصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي (12632) علامة تجارية بنسـبة 75.8٪ ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية ب (1142) علامـة تجارية بنسـبة 6.9ثم المتقدمين من الإمارات بـ (455) علامـة تجـارية بنسـبة 2.7٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2023.

براءات الاختراع

بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (2095) طلبًا عـــام 2023 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم (726) طلبًا للمصريـين بنسـبة 34.7٪، (1369) طلبًا للأجـانب بنسبة 65.3٪، مقـابـل (1914) طلبـًا عــــام 2022 بنسبة زيادة قدرها 9.5٪.

البراءات الممنوحة

وبلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (317) براءة اختراع عام 2023 منها (71) براءة اختراع للمصريين بنسـبة 22.4٪، (246) براءة اختراع للأجـــانب بنسبــة 77.6 ٪ من الإجمالي، مقــابل (512) براءة عام 2022 بنسـبة انخفاض قدرها 38.1%.

البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي

(317) بـراءة اختــراع تـم منحهـا وفقــًا للتصـنيف الدولـي فـي مجال الاحتياجات الإنسانية بعدد (80) بـراءة اختــراع بنسـبة 25.2٪ من إجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2023 (27.5٪ للمـصريين، 72.5٪ للأجانب) يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال الكيمياء والفلزات ب(77) بـراءة اختــراع بنسبــة 24.3٪ (31.2٪ للمصـريين، 68.8٪ للأجـانب) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (51) بـراءة اختـراع بنســـبة 16.1٪ (23.5٪ للمصـريين، 76.5٪ للأجـانب).

بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، "الإحصاء": 1409 عدد دور الكتب والمكتبات خلال عام 2022

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البراءات الممنوحة للــدول

وتصدر المتقدميـن من المصريين المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (71) بــراءة اخــتراع بنسـبة 22.4٪ وجــاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي  (43) براءة اختراع بنسبة 13.6٪، وجاء المتقدمين من ألمانيا في المرتبة الثالثة بإجمالي (28) براءة اختراع بنسبة 8.8٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2023.

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