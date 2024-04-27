السبت 27 أبريل 2024
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اقتصاد

الإحصاء: 53.6% من إصابات العمل في نشاط الصناعات التحويلية خلال النصف الأول من 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل  الذي يحتفل به يوم 28 ابريل من كل عام، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية، الذي أقرته منظمة العمل الدولية اعتبارا من عام 2003  تخليدًا لذكري العاملين الذين فقدوا حياتهم جراء  الحوادث والذين أصيبوا إصابات مهنيه، وذلك تأكيدًا علي أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية  من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، لتوفير بيئة العمل الصحية.                                                                                                  

ومن أهم المؤشرات الإحصائية  :                   

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• بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل  3984 حالة إصابة  للنصف الأول من عام 2023.  
• بلغ  عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي   720 حالة  إصابة  بنسبة  18.1 %. 
• بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع العام/  الأعمال العام  1128 حالة إصابة  بنسبة 28.3%.  
• بلغ  عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 2077 حالة إصابة بنسبة  52.1   %.  
• بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع  الاستثماري  59 حالة إصابة  بنسبة   1.5  %.     • بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور  3539 حالة  بنسبة 88.8 % مقابل 445 حالة  للإناث بنسبة  11.2٪  من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2023. 

• استحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من  عدد حالات إصابات العمل حيث بلغت نسبته 53.6٪،  يليه نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 11.0٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة  للنصف الأول من  عام 2023. 
• بلغت أعلي نسبة لحالات إصابات العمل في مهنه الفنيون ومساعدو الأخصائيين   36.9٪   يليها مهنة  عمال تشغيل المصانع  بنسبة 23.8 % من إجمالي عدد حالات الإصابة  للنصف الأول من عام 2023. 
• بلغت أعلي نسبة لحالات إصابات العمل في ( سقوط الأشخاص ) 29.4 %، يليها ( الخطأ أو التصادم بأشياء )  بنسبة 26.6 % من إجمالي عدد حالات الإصابة  للنصف الأول من عام 2023. 

 بلغ نسب حالات تحت العلاج   19.7%  من إجمالي عدد حالات الإصابة.
• بلغ نسب حالات الشفاء بدون عجز  78.4% من إجمالي عدد حالات الإصابة.
• بلغ نسب حالات شفاء بعجز  1.2  % من إجمالي عدد حالات الإصابة.
• بلغ نسب حالات   الوفاة   0.7   %  من  إجمالي  عدد حالات الإصابة.   

    

                

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اليوم العالمي للسلامة والصحة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ا العمل الدولية
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