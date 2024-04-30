إسكان النواب توافق على موازنة هيئة التنمية الحضرية

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي علي مشروع موازنة هيئة التنمية الحضرية للعام المالي 24/25.



وبلغت تقديرات موازنة هيئة التنمية الحضرية 24/25 نحو 11.4 مليار جنيه مقابل 10.3 مليار جنيه، بزيتادة بلغت 1.16 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.



ويستهدف الصندوق صافي ربح بموازنة العام المقبل بنحو 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 661.2 مليون جنيه.



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مشروع موازنة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء



كما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب علي مشروع موازنة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للعام المالي 24/25.



وتبلغ إجمالي تقديرات موازنة الهيئة نحو 351.5 مليون جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للمركز بموازنة العام الجاري بلغت 283 مليون جنيه، بزيادة بلغت 68.55 مليون جنيه.



وزاد بند شراء السلع والخدمات بموازنة العام الجديد ليصل الي 42.35 مليون جنيه، مقابل 15.97 مليون جنيه بالموازنة الجارية، بزيادة بلغت 26.37 مليون جنيه.

صندوق التنمية الحضرية

واستعرض المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، انجازات الصندوق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الصندوق يعمل في جميع أنواع العمران داخل المدن القائمة.

وقال "صديق" خلال كلمته بلجنة الإسكان الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي: نستهدف مشروعات خضراء، ومن أبرز هذه المشروعات حدائق الفسطاط التي مساحتها تصل إلى 500 فدان داخل القاهرة وكانت من أسوأ أماكن القاهرة وكانت مقلب للقمامة ولكنها تحولت إلي حديقة فريدة من نوعها في العالم أجمع" مشيرا إلي أن إدارة الحديثة ستكون بشراكة عالمية".

وأشار إلي أن الصندوق يعمل على إحياء القاهرة التاريخية، ويعمل في المناطق التي كانت أسوأ ما تكون من حيث العمران" موضحا أن الصندوق يعمل على مشروع القاهرة التاريخية ليتم إحياء مشروع سياحي والتي تعد نوعا من سياحة التعايش" مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف تطوير المناطق الغير مخططة بموازنة تتجاوز ٣٦٠ مليار جنيه".

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