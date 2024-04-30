رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تكشف الموقف بشأن طرح وحدات جديدة

أكدت المهندسة مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن ارتفاع سعر الوحدة السكنية أهم المعوقات التي يواجهها الصندوق خلال هذه الفترة.

مناقشة موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لصندوق الإسكان الاجتماعي للعام المالي 2024/2025.

ارتفاع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي

وأوضحت أن ارتفاع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، دفع الصندوق إلى زيادة الدعم النقدي للمستفيدين، ومراجعة فئات الدعم المستهدفة بشكل دوري لنصل إلى محدودي الدخل.

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صندوق الإسكان الاجتماعي مستمر في تحقيق أهدافه

وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي، مستمر في تحقيق أهدافه وأبرزها ضبط النمو العشوائي، واستمرار السكن الاجتماعي لمنع عودة العشوائيات مرة أخرى والتعدي علي الأراضي الزراعية.

وأعلنت مي عبد الحميد، أنه تم التوافق مع وزارة المالية بعد تغيير سعر الصرف على مخصصات الصندوق، مؤكدة أن المالية تقوم بالفعل بتعزيز الصندوق باستمرار حال احتياجه، خاصة بعد ارتفاع سعر الفائدة.

وقالت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: نتطلع مع انخفاض معدلات التضخم والفائدة أن يتم طرح عدد أكبر من الوحدات السكنية، موضحة أن الصندوق يعتمد في جزء من تمويله علي هيئة المجتمعات العمرانية.

وأعلنت المهندسة مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي، لن يقوم بطرح جديد خلال الفترة الحالية، نظرا لأنه يتم العمل من أجل استكمال المشروعات التي سبق وتم الإعلان عنها للوفاء بالتزامتنا.

وكشفت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تم بالفعل الانتهاء من 660 ألف وحدة والعمل على تسليم 360 ألف وحدة.

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