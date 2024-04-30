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رياضة الأقصر تتسلم صالة أنشطة بنادي الإرادة والتحدي في طيبة (صور)

الاستلام الابتدائى
الاستلام الابتدائى لعملية انشاء صالة الأنشطة،فيتو

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر  عن اتمام اجراءات الاستلام الابتدائى لعملية إنشاء صالة أنشطة بنادي الإرادة والتحدي بمدينة طيبة الجديدة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير عام  الشباب والرياضة بالأقصر.

وياتي ذلك في اطار الخطة الاستثمارية بمديرية الشباب والرياضة تم الانتهاء من اجراءات الاستلام الابتدائى للمرحله الاولى من عمليه انشاء صالة الانشطه بنادى الارادة والتحدي بمدينة طيبة الجديدة.

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وجاء ذلك تحت اشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة وصلاح عز مدير ادارة الرياضة وادارة الانشاءات بالمديرية تحت ادارة المهندس سحر خليفة وفريق العمل بالإدارة، حمدى عبد الصبور  والمهندسة اوديت صبحى سلامة وحمادة محمد  والمهندسة  زينب حسين السيد.

برنامج تمكين الفتاة

و اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر المعسكر التدريبى الثاني لبرنامج الرياضه من اجل التنمية ( لياقتى _ مهارتى - دوى ) بمركز شباب الزناقطة.

ونفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر المعسكر  التدريبي الثاني لبرنامج تمكين الفتاة وبرنامج الرياضة من أجل التنمية، والذي اطلقته وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة الدكتور عمرو الحداد و(الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بقيادة الدكتورة غادة جمال الدين، والدكتورة سامية عيد منسقه البرنامج بالوزارة  بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. 

ويشمل البرنامج عقد ورش عمل تدريبية للفتيات ومناقشة العادات الصحية والمطاردة السلسلية  وكيفيه حل المشكلات وكيف تكون الفتاة مثل يحتذى به والحقوق والواجبات والتواصل مع الآخر وكيفيه تحقيق الأهداف وكيفيه الشعور بالاخر وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد وعمل حوار أجيال ببن الفتيات وأولياء الأمور.

وسوف يتم عمل 3 معسكرات آخرين فى أماكن مختلفة من المحافظة حيث أن عدد المستفيدين 500 مشارك حيث يشمل كل معسكر 100 مشارك بإجمالى 500 مشارك على مستوى محافظة الأقصر. 

ويأتى ذلك في إطار سعى وزارة الشباب والرياضة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصري في إطار توعوي يهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة وكذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما ياتى ذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة وصلاح عز مدير ادارة الرياضة  وعمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر وحساني ابو الحجاج،وجمال عبدالناصر منسقي المشروع.

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