وزارة البيئة الفلسطينية تتصدى للأزمة الصحية في محطات الصرف بغزة
تمكنت وزارة البيئة الفلسطينية بالتعاون مع بلدية غزة ووزارة المياه، من إجراء إصلاح مؤقت ومعالجة الأزمة الصحية والبيئية في بعض محطات الصرف الصحي بقطاع غزة، ومنها محطة الصرف الصحي 7B بحي الزيتون، والتي تعرضت للقصف والتدمير على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل 4 أشهر.
وتعرضت مرافق المحطة لأضرار بالغة، بما في ذلك المولدات والمضخات، مما أدى إلى تدفق المياه العادمة إلى محيط البركة والشوارع المجاورة، مما تسبب في أزمة صحية وبيئية.
حل مؤقت لمعالجة الأزمة
واضطرت بلدية غزة إلى تشغيل مضخة متنقلة لسحب المياه العادمة وضخها إلى بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان، وذلك بسبب عدم قدرة ضخها إلى محطة المعالجة في منطقة الشيخ عجلين نتيجةً لتدمير الاحتلال للخط الناقل.
وأكدت البلدية أن ضخ مياه المحطة إلى بركة الشيخ رضوان ليس حلًا مثاليًا للمشكلة، بل هو حل مؤقت تم اتخاذه لمعالجة الأزمة.
وتواجه وزارة البيئة الفلسطينية تحديات كبيرة في معالجة هذه الأزمة، حيث تعاني من نقص الوقود اللازم لتصريف المياه من البركة، بالإضافة إلى تدمير الاحتلال لمولدات ومضخات وأسوار البركة.
وناشدت وزارة البيئة الفلسطينية الجهات الدولية والإنسانية تقديم المساعدة العاجلة لمعالجة هذه الأزمة بشكل دائم، وحماية البيئة من مخاطرها.
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