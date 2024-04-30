الثلاثاء 30 أبريل 2024
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صحة ومرأة

مايا مرسي تستعرض جهود مصر لتمكين المرأة وحمايتها من العنف

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي وميريلا بيشيروفيتش، فيتو

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مقر المجلس، ميريلا بيشيروفيتش،  قرينة رئيس دولة البوسنة والهرسك، التي تزور مصر حاليًا، حيث استهدفت الزيارة الاطلاع على جهود مصر في مجال تمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وتفقدت معرض لمنتجات الحرف التراثية التي تم انتاجها بأيادي سيدات مصريات، كما تفقدت مكتب شكاوى المرأة، للتعرف على طبيعة عمله وكيفية تلقي شكاوى السيدات والتعامل معها.

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ورحبت الدكتورة مايا مرسي بـ ميريلا بيشيروفيتش بمقر المجلس، مستعرضة جهود مصر في مجال تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة التي أعدتها مصر  وتعد الدولة الأولى في العالم العربي التى أجرتها، لافتة إلي إقرار الدولة العديد من القوانين والتشريعات لحماية  المرأة المصرية وتمكينها في كافة المجالات، وأوضحت دور مكتب شكاوى المرأة في تقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات المعنفات.

حملات طرق الأبواب 

وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى دور المجلس في التوعية بمختلف قضايا المرأة عبر حملات طرق الأبواب التي يطلقها المجلس في مختلف محافظات الجمهورية، وأكدت أيضا على أهمية دور الدراما في رفع الوعي بالمجتمع وتسليط الضوء علي قضايا المرأة، مشيرة إلى المسلسل الكرتونى " نورة" الذى أطلقه المجلس ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، بهدف توعية الفتيات بمختلف القضايا الهامة.

كما أشارت إلى مشروع مجموعات الإقراض والادخار الرقمي " تحويشة" والذي يأتي في ضوء برنامج الشمول المالي للمرأة ويهدف إلى تمكين المرأة  اقتصاديًا.

الدكتورة مايا مرسي، فيتو 

وأشادت ميريلا بيشيروفيتش قرينة رئيس دولة البوسنة والهرسك بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية للعمل على تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف.

وعبرت ميريلا بيشيروفيتش عن اهتمامها بالاستفادة من تجربة وخبرة المجلس القومي للمرأة في ملف تمكين المرأة وحمايتها، ونقل تجربة مكتب شكاوى المرأة لبلدها.

وفي ذات السياق، قامت الدكتورة مايا مرسي بمرافقة قرينة رئيس البوسنة والهرسك خلال زيارتها  لمستشفى الأطفال  75375، وكان في استقبالهما الاطفال المصابين بالسرطان والذين  يتلقون العلاج بالمستشفى حيث قدموا لها الورود، ثم تفقدتا أقسام المستشفى  ،وغرفة العلاج بالفن، حيث أشادت  قرينة رئيس البوسنة والهرسك بهذا الصرح  والفريق الطبي المتميز  الذي يقوم بمعالجة  الأطفال المصابين بالسرطان بالمجان، واجراء الأبحاث المتقدمة في هذا الصدد.

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الدكتورة مايا مرسى المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة حملات طرق الأبواب تمكين المرأة

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