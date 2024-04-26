قومي المرأة يهنئ الأفلام الفائزة بمهرجان أسوان

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهاني إلى جميع الأفلام الفائزة فى مهرجان أسوان لأفلام المرأة فى دورته الثامنة التى اختتمت فعالياته بالأمس، وأقيمت خلال الفترة من ٢٠ حتى ٢٥ أبريل ٢٠٢٤، حيث شهدت فعاليات الدورة عرض 76 فيلما من 36 دولة ضمن برامج ومسابقات المهرجان المختلفة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بحجم الأفلام المشاركة فى هذه الدورة، وما حققته الأفلام المصرية المشاركة من حصد للعديد من جوائز المهرجان.

Advertisements

ووجهت الدكتورة مايا مرسى تهنئة خاصة الى جميع صناع فيلم "رحلة 404" لفوزه بجائزة أفضل فيلم مصرى يناقش قضايا المرأة، مؤكدة فخرها باهتمام صناع السينما فى مصر بتناول قضايا المرأة، مشيدة بأداء الفنانة الكبيرة منى زكى المتميز خلال الفيلم وباهتمامها بتناول مختلف قضايا المرأة فى أعمالها الأخيرة، مضيفة أن المهرجان يعد فرصة لتوصيل رسائل للعالم بمكانة وقدر المرأة في المجتمع.



وحصد جائزة أفضل فيلم مصرى فيلم "رحلة 404" إخراج هانى خليفة، سيناريو محمد رجاء، تصوير فوزي درويش، وبطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، محمد علاء، حسن العدل، وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

وقررت لجنة تحكيم الأفلام الطويلة منح جائزة أفضل فيلم لفيلم "بنات ألفة" وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية وإنتاج مشترك بين 4 دول هى فرنسا وتونس وألمانيا والسعودية.

فيما حصدت جائزة أفضل إخراج المخرجة سارة سوما عن الفيلم الألمانى "أرتور وديانا"، وحصدت جائزة أفضل سيناريو المخرجة والكاتبة كوثر بن هنية عن فيلم "بنات ألفة"، وذهبت جائزة أفضل تمثيل لبيانكا ديلبرافو وديلفين أسعد وسافيرا موسبرج بطلات فيلم "الجنة تحترق" وهو إنتاج مشترك بين 4 دول هى السويد والدنمارك وفنلندا وإيطاليا، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم للفيلم المصرى "رسائل الشيخ دراز" سيناريو وإخراج ماجي مرجان.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الإسبانى "كولورادو" إخراج ساندرا جايجو وبيلار جوميث، وذهبت جائزة أفضل إخراج للمخرجة داليا نمليش عن الفيلم اللبنانى "بتتذكرى"، وفازت بجائزة أفضل فيلم "مبعوثة الإله" سيناريو وإخراج أمينة ماماني عبدولاي، وهو إنتاج مشترك بين النيجر وبوركينا فاسو ورواندا.

وقررت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة منح جائزة خاصة لأفضل فيلم مصرى يساهم فى الترويج للسياحة المصرية، ويكشف عن جمال الأماكن السياحية والأثرية فى مصر، وذهبت الجائزة للفيلم المصرى "مقسوم".

وذهبت جائزة الاتحاد الأوروبى مناصفة بين الفيلم المصرى "رسائل الشيخ دراز" سيناريو وإخراج ماجى مرجان، و"بنات ألفة" وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية وإنتاج مشترك بين 4 دول هى فرنسا وتونس وألمانيا والسعودية.

ومنحت لجنة تحكيم جائزة أفلام ذات أثر جائزة أفضل فيلم لفيلم "قلتلك" إخراج ملك الصياد وهو إنتاج مصري أمريكي ألمانى، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم فيلم "نور عينى" إخراج مهند دياب، وهو إنتاج مشترك بين مصر وهولندا، ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل فكرة لفيلم "نهار داخلى" إخراج رفيق جوزيف.

وفاز بالجائزة الأولى فى مسابقة أفلام الورش فيلم "بعث" تأليف وإخراج محمد ربيع، وفاز بالجائزة الثانية فيلم "العجلة" تأليف وإخراج صفاء متولى، وفاز بالجائزة الثالثة فيلم "تعيش انت" تأليف وإخراج محمود حمدى.

ومنحت اللجنة تنويها خاصا لفيلم "الغناية" إخراج رندا ضياء وفيلم "سيرة الدروب" إخراج عمرو مصطفى، وفيلم "نور العزلة" تأليف وإخراج مريم عبدالغفار كما منحت تنويه خاص للممثل خالد عطاالله عن أدائه فى أفلام الورش.