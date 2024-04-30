الثلاثاء 30 أبريل 2024
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هيئة المعابر الفلسطينية: استقبال 237 شاحنة مساعدات منها 76 من معبر رفح البري

معبر رفح البري،فيتو
معبر رفح البري،فيتو

 أكدت هيئة المعابر الفلسطينية وصول 237 شاحنة مساعدات إغاثية محملة بالمواد الغذائية وشاحنات الوقود والغاز لقطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.

وصول 237 شاحنة مساعدات لغزة

 وأعلنت هيئة المعابر الفلسطينية في بيان أن معبر رفح البري من الجانب المصري عبر من خلاله 76 شاحنة مساعدات ومحروقات عبارة عن 4 شاحنات غاز وشاحنتين سولار بالإضافة إلى شاحنات المساعدات الإغاثية التي تحمل الخيام والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وأضافت الهيئة أنه عبر من خلال معبر كرم أبو سالم 161 شاحنة مساعدات عبارة عن مواد غذائية وخيام وملابس ومفارش وادوية ومستلزمات طبية بالإضافة إلى شاحنتين قطاع خاص بإجمالي عدد شاحنات عبر المعبرين 237 شاحنة.

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وفي سياق آخر سلطت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الضوء على تحذيرات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من هجوم على رفح لدفع النازحين جنوب غزة على الحدود المصرية.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن ثمة ما بين 1.3 و1.4 مليون نازح فلسطيني منتشرين وموزَّعين على الحدود بين مصر ومعبر رفح، لافتًا إلى أن أي نوع من الهجوم على هؤلاء سيكون بمثابة إجراءً كارثي، كما سيؤدي إلى النزوح الجماعي لهؤلاء الفلسطينيين بحثًا عن موطِن آمن، ما يمكن أن يضع ضغوطًا على المنطقة الحدودية مع مصر.

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