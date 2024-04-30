محلل سياسي يكشف سر شجاعة المقاومة الفلسطينية وثباتها أمام تهديدات اجتياح رفح

كشف عبد الغني سلامة، الكاتب والمحلل السياسي، سر استمرار رجال المقاومة الفلسطينية دون تراجع ولا خوف من التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح، وقد تنتهي العملية بقتلهم في نهاية الأمر.

كيف نشأ رجال المقاومة الفلسطينية

وأوضح المحلل السياسي أن رجال المقاومة الفلسطينية في عمر الشباب، ولدوا وعاشوا وكبروا في أجواء الحصار، ولم يروا من الدنيا سوى الحروب المتتالية والقصف والتدمير وفقد أحبتهم، فاستوت عندهم الحياة مع الموت، كما أنهم تربوا على فكرة الجهاد والاستشهاد.

واختتم: شجاعة أبناء المقاومة الفلسطينية تغلبت على تدريب الجندي الإسرائيلي، وإيمان المقاوم بإحدى الحسنيَين تبين أنه أقوى من خطط جيش الاحتلال وخاصة أن أبناء الأرض ليسوا كالغزاة المحتلين.

كان سامح شكري وزير الخارجية، أكد إن المجتمع الدولي إذا طبق حل الدولتين لن تستمر فكرة المقاومة الفلسطينية بالسلاح.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول الأوضاع الچيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة وزيري خارجية الأردن والسعودية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي.

تفاصيل مقترح الهدنة بين إسرائيل وحماس

وأضاف شكري: "متفائلون تجاه التوصل لهدنة بين إسرائيل وحماس" ويجب أن نضع حدا للأزمة الجارية في قطاع غزة من أجل حل القضية الفلسطينية.

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وقال وزير الخارجية إن المجتمع الدولي يرفض الحل العسكري في رفح الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة تجنب كارثة إنسانية بحق المدنيين والنازحين.

أهمية حل القضية الفلسطينية

وأوضح، أنه لا بد من حل القضية الفلسطينية ووقف بوابة العنف التي استمرت لـ 70 عاما، هناك آليات وأدوات فاعلة يمكن أن نستخدمها.

وتابع: يجب العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على تحقيق حل الدولتين ووقف التصعيد في المنطقة مؤكدا أن هناك مقترحا مطروحا على الطاولة بشأن الوصول إلى هدنة في قطاع غزة وعلى الجانبين دراسته.