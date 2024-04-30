الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ماذا يحدث لسعر الدينار الكويتي؟، حركة العملات بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم، فيتو

شهد سعر الدينار الكويتي  تراجعا ملحوظا مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي ، ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024، وثبت سعر الدينار الكويتي اليوم عند 155.14 جنيه للشراء، و155.65 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك.

أسعار العملات الأجنبية والعربية ختام تعاملات اليوم

سعر العملات مساء اليوم، فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولارفي البنك المركزي المصري نحو 47.78 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 59.91 جنيه للشراء، و60.10 جنيه للبيع.

Advertisements

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.42 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.74 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.00 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.45 جنيه للشراء، و30.54 جنيه للبيع.

 

اقرأ أيضا:  صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد آسيا إلى 4.5% في 2024 

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 31.19 جنيه للشراء، و31.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 126.72 جنيه للشراء، و127.11 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 124.10 جنيه للشراء، و124.49 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.09 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

txt

حالة تفاؤل تسود الأسواق العالمية وصندوق النقد يوضح مصير الاقتصاد في العالم

txt

بنك الاستثمار القومي يكشف حقيقة منح قرض بمليار جنيه لهيئة سكك حديد مصر

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 67.30 جنيه للشراء، و67.69 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.60 جنيه للشراء، و6.62 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار العملات أسعار العملات الأجنبية والعربية سعر الدينار الكويتي الدينار الكويتي اليوم البنك المركزى سعر اليوان الصيني البنك المركزى المصرى سعر الدرهم الاماراتي سعر الريال السعودى الجنيه الاسترلينى

مواد متعلقة

بنك مصر يرعى الاتحاد المصري للتنس للعام الخامس على التوالي 

صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد آسيا إلى 4.5% في 2024

البنك المركزي: رفع تصنيف مصر إلى التطبيق المتقدم في التمويل المستدام

البنك الدولي: توترات المنطقة تهدد التقدم العالمي بشأن التضخم
ads

الأكثر قراءة

استبعاد نجم الأهلي من قائمة الفريق أمام الإسماعيلي

الدوري المصري، مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

مجلس الوزراء: ارتفاع أسعار الشاي والبن والكاكاو وانخفاض سعر المكرونة والأرز

ماذا يحدث لسعر الدينار الكويتي؟، حركة العملات بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سد النهضة، أمير الكويت يؤكد دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري

سبب منح الرئيس السيسي أمير الكويت قلادة النيل

مشاهد تحبس الأنفاس، لحظات اجتياح جدار غباري وإعصار قمعي للسعودية (فيديو)

أفشة والشناوي الأبرز، مستبعدو الأهلي أمام الإسماعيلي بالدوري

منوعات

المزيد

زوجا باندا عملاقان يغادران الصين في رحلة لإسبانيا

موظفة بأمازون تعثر على قطة صغيرة جائعة داخل طرد

دراسة مثيرة: نصف المدن الأمريكية سيهجرها السكان بحلول عام 2100

أهدت ثوبًا للبابا يوحنا، وفاة أشهر مصممة لفساتين الزفاف في اليابان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر في السوق اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024

ماذا يحدث لسعر الدينار الكويتي؟، حركة العملات بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام أنشيلوتي في مبارياته ضد بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: الهواتف الذكية أساء الناس استعمالها في فضح أسرار البيوت وساهمت في انشقاق الأسر

دار الإفتاء توضح كيفية إخراج الزكاة في التجارة المشتركة

ما حكم الزكاة على الذهب المشترى للزينة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads