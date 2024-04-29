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بنك الاستثمار القومي يكشف حقيقة منح قرض بمليار جنيه لهيئة سكك حديد مصر

حقيقة منح قرض بمليار
حقيقة منح قرض بمليار جنيه لهيئة سكك حديد مصر

نفى أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، ما تم نشره عن منح البنك قرض بقيمة مليار جنيه لهيئة سكك حديد مصر، قائلا: خبر عارِ تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة.

خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي 

وأضاف أن ذلك يتعارض مع الخطوات التي يقوم بها البنك لعملية إعادة الهيكلة بالتعاون مع واحدة من اكبر المؤسسات الدولية المتخصصة لإعادة هيكلة البنك ماليًا وإداريًا؛ متابعًا أن أي إجراء يتم في البنك لابد أن يخضع لتقييم من مجلس الإدارة على أن يتفق مع خطة الهيكلة.

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تطوير بنك الاستثمار القومي

 


كما أكد نجم أن بنك الاستثمار القومي متوقف تمامًا منذ العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ عن عمليات الإقراض  لأي جهة من جهات الدولة، موضحًا أن البنك حاليًا يمر بعملية تطوير وإعادة للمسار الصحيح ليلعب البنك دورًا أساسيًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث يتم فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات المختلفة.

 

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المؤسسات الدولية بنك الاستثمار القومي هيئة سكك حديد مصر رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومي فض التشابكات المالية التنمية الاجتماعية والاقتصادية

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