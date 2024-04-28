حالة تفاؤل تسود الأسواق العالمية وصندوق النقد يوضح مصير الاقتصاد في العالم

تسود الأسواق العالمية حالة من التفاؤل، بعد عودة ثقة المستثمرين خلال الفترة الحالية، بعدما أشار صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له إلى أن المعركة ضد التضخم تدخل مراحلها الأخيرة، بعد تراجعها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مما يدل على الوصول إلى المعدلات التضخمية المستهدفة خلال الفترة القادمة.

هل تتخلي البنوك المركزية عن التشديد النقدي

أشارت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن البنوك المركزية سوف تعمل على تخفيف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة، والتخلي عن التشديد النقدي، حيث ارتفعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بشكل كبير خلال العام الجاري، واستعادت العديد من الأسواق الحدودية القدرة على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية.

Advertisements

معدلات التضخم، فيتو

مدى تأثير الأحداث الجيوسياسية

وأكد التقرير الصادر عن الصندوق على أن تفاقم التوترات الجيوسياسية تؤثر على معنويات المستثمرين بمختلف دول العالم، حيث أصبحت الضغوط في العقارات التجارية أكثر حدة، الأمر الذي يزيد الضغط على بعض المقرضين.

تعطيل الشحن وتراجع إنتاج الطاقة هذه الحالة

ومن الممكن أن تؤدي هذه الأحداث الجيوسياسية إلى مزيد من تعطيل الشحن وإنتاج الطاقة ودفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، على الرغم من تفاؤل الأسواق المالية بشأن تراجع التضخم.

أبرز نقاط الضعف التي تواجه مختلف الاقتصادات

وتستمر نقاط الضعف المتعلقة بالديون في النمو، حيث يقترض كل من القطاعين العام والخاص في العديد من البلدان بكثافة، على الرغم من أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة، حيث تشير التوقعات إلى عدم تسارع النمو الاقتصادي، كما هو متوقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد.

ضرورة اليقظة تجاه هذا الأمر

وأكد التقرير على ضرورة اليقظة من جانب البنوك المركزية، لتحقيق المعدلات التضخمية المستهدفة بواقع 2%، والبدء في سلسلة خفض سعر الفائدة خلال الفترة القادمة.