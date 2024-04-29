حريق يلتهم منزلين وجهاز عروسة في بني سويف (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بـ مديرية أمن بني سويف، على حريق شب بقرية ننا التابعة لمركز إهناسيا، نتج عنه احتراق منزلين بأحدهما جهاز عروسة، دون إصابات بشرية، وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية.

حريق بقرية ننا ببني سويف

بلاغ بنشوب حريق بقرية ننا ببني سويف

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بقرية ننا التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا، وتم التوجيه على الفور بإنتقال سيارات ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

حريق بقرية ننا ببني سويف

ماس كهربائي يتسبب في حريق منزلين ببني سويف

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الحادث حيث تمت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، وبالمعاينة المبدئية تبين أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران والتهمت جميع محتويات منزلين من فرش وأثاث من بينها جهاز عروسة قبل زفافها ولا توجد شبهة جنائية خلف ذلك.

حريق بقرية ننا ببني سويف

النيران تلتهم جهاز عروسة ببني سويف

وأكدت التحريات الاولية أن النيران شبت فى منزلين فى قرية ننا بإهناسيا، وان المنزلين لكل من المواطن "طه رمضان محمد" وجاره "محمد شكري حجازي" والخسائر الأولية عبارة عن جهاز عروسة وعروق خشبيه وأثاث منزلى ولا يوجد خسائر بالارواح وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة الحماية المدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.