الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير رياضة الأقصر: استلام الملعب الخماسي بمركز شباب أبو سعيد

استلام الملعب الخماسي
استلام الملعب الخماسي بمركز شباب ابوسعيد شرق

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بقيادة صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، عن استلام الملعب الخماسي بمركز شباب ابو سعيد شرق التابع لإدارة شباب إسنا.

جاء ذلك بعد تطويره في إطار الخطة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، وإشراف إدارة الإنشاءات، وذلك حرصًا على تفعيل كافة الأنشطة والخدمات ووصولها لكافة الشباب.

وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه تم إستلام الملعب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك في ظل اهتمام الدولة بالارتقاء بالمنشآت الرياضية والشبابية لتنمية قطاع الشباب والرياضة ودعم الشباب، واستغلال قدراتهم وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

Advertisements

وتمت الأعمال تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، والمهندسة سحر خليفة محمد مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية، وأعضاء إدارة الإنشاءات، وحسن فؤاد حسن مدير إدارة شباب اسنا.

التصفيات النهائية للدوري الرياضي

كما انطلقت فعاليات الدوري الذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر في العاب(خماسي كرة القدم _ كرة سلة بنين _ تنس طاولة_ كرة طائرة بنات _ كرة يد بنين-الاشغال الحرفية واليدوية باندية الفتاة )، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر وفرع الاتحاد بالأقصر، على ملاعب المدينة الشبابية بالأقصر، بحضور الاستاذ صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر والدكتور اشرف موسى نائب رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

وحصد مركز شباب الرياينة قدم خماسى المركز الاول بعد فوزه على مركز شباب القباحى الغربى  بنتيجه٢/٣ ثم المباراة النهائية  تغلب  على مركز شباب ارمنت الحيط بضربات الترجيح ليصبح بطل المحافظة ويتأهل لتصفيات قطاع الصعيد.

وجاء ذلك بحضور جيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب جلال محمد جلال رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر فرع الأقصر  وأسامة عبد الراضي عضو مجلس الإدارة وعلاء عبد الحفيظ احمد مدير، إدارة شباب ارمنت وممثلي اعضاء الاتحاد ومجلس ادارة الاتحاد بمحافظة الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر محافظة الأقصر شباب الاقصر رياضة الاقصر فيتو محافظ الأقصر

مواد متعلقة

محاضرات وأمسيات شعرية وعروض مسرحية بثقافة الأقصر

إقبال الشباب على ورشة إعادة تدوير المخلفات بقصر ثقافة الأقصر

الدكتور حسام موافي يتفقد جامعة الأقصر ويعد بزيارة دورية لكلية الطب

بحضور رئيس جامعة الأقصر افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثالث لكلية الألسن

مدير رياضة الأقصر يكشف تطورات إنشاء ملعب اكليريك بنادي الشباب المسيحي بأرمنت

إنشاء وحدة حقوق الإنسان بجامعة الأقصر

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم بمحافظة الأقصر

جدول امتحانات النقل بالإعدادية في الأقصر
ads

الأكثر قراءة

بعد غضبهم من مدبولي، رسالة قوية من ساويرس للمصريين بشأن اللاجئين

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في بداية التعاملات

هل ظهرت إصابات بالجلطات بين المصريين الحاصلين على لقاح استرازينيكا؟ الصحة تجيب

كم سجل سعر جرام الذهب بمحلات الصاغه اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024

الدولار وصل لكام النهارده في البنك المركزي الثلاثاء 30 أبريل 2024

زيارة الأمير مشعل للقاهرة، بالأرقام حجم التبادل التجاري والاستثمارى بين مصر والكويت

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في السوق

منوعات

المزيد

مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)

ماليزيا والجزائر أبرزها، كنتاكي تغلق المئات من فروعها مع توسع المقاطعة

"سنتكوم" تنشر صورًا لعمليات بناء رصيف المساعدات قرب سواحل غزة

تعرض مطعم الشيف التركي نصرت لهجوم مسلح في إسطنبول

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في السوق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 30-4-2024

شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات تكشف حقيقة تراجع أسعار المنتجات في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في بداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

تستغرق 14 عاما.. أرقام صادمة بشأن عملية إعادة إعمار قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الجن والشيطان؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads