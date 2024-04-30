مدير رياضة الأقصر: استلام الملعب الخماسي بمركز شباب أبو سعيد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بقيادة صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، عن استلام الملعب الخماسي بمركز شباب ابو سعيد شرق التابع لإدارة شباب إسنا.

جاء ذلك بعد تطويره في إطار الخطة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، وإشراف إدارة الإنشاءات، وذلك حرصًا على تفعيل كافة الأنشطة والخدمات ووصولها لكافة الشباب.

وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه تم إستلام الملعب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك في ظل اهتمام الدولة بالارتقاء بالمنشآت الرياضية والشبابية لتنمية قطاع الشباب والرياضة ودعم الشباب، واستغلال قدراتهم وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

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وتمت الأعمال تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، والمهندسة سحر خليفة محمد مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية، وأعضاء إدارة الإنشاءات، وحسن فؤاد حسن مدير إدارة شباب اسنا.

التصفيات النهائية للدوري الرياضي

كما انطلقت فعاليات الدوري الذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر في العاب(خماسي كرة القدم _ كرة سلة بنين _ تنس طاولة_ كرة طائرة بنات _ كرة يد بنين-الاشغال الحرفية واليدوية باندية الفتاة )، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر وفرع الاتحاد بالأقصر، على ملاعب المدينة الشبابية بالأقصر، بحضور الاستاذ صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر والدكتور اشرف موسى نائب رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

وحصد مركز شباب الرياينة قدم خماسى المركز الاول بعد فوزه على مركز شباب القباحى الغربى بنتيجه٢/٣ ثم المباراة النهائية تغلب على مركز شباب ارمنت الحيط بضربات الترجيح ليصبح بطل المحافظة ويتأهل لتصفيات قطاع الصعيد.

وجاء ذلك بحضور جيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب جلال محمد جلال رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر فرع الأقصر وأسامة عبد الراضي عضو مجلس الإدارة وعلاء عبد الحفيظ احمد مدير، إدارة شباب ارمنت وممثلي اعضاء الاتحاد ومجلس ادارة الاتحاد بمحافظة الأقصر.