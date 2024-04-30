الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بنك مصر يشارك الاطفال احتفالهم بيوم اليتيم في 15 محافظة

احتفالات يوم اليتيم،فيتو
احتفالات يوم اليتيم،فيتو

احتفل بنك مصر ومؤسسته لتنمية المجتمع مؤخرًا بيوم اليتيم، وذلك بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات الأخرى؛ حيث تم تنظيم الاحتفال في 15 محافظة مصرية بمختلف مناطق الجمهورية.

 

ويأتي ذلك انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية ودوره في خدمة المجتمع، ولكونه جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

بنك مصر يشارك في احتفالات يوم اليتيم، فيتو

حفل يوم اليتيم بمتحف الطفل للحضارة 

وتم الاحتفال على مستوى محافظة القاهرة بحفل يوم اليتيم بمتحف الطفل للحضارة والابداع لحوالي 500 طفل من الأطفال الأيتام، وقد شارك العديد من العاملين بالبنك وأسرهم الأطفال بهذا الاحتفال وقضاء اليوم معهم، واستمتع الأطفال بممارسة الألعاب والأنشطة المتنوعة وكذلك مشاهدة الفقرات الترفيهية والفنية المختلفة.

Advertisements


كما حرص الموظفين على تقديم مجموعة من الهدايا العينية للأطفال، كما تم تنظيم احتفالات مماثلة في 14 محافظة أخرى، وذلك بمشاركة موظفي بنك مصر وأسرهم، وقد بلغ إجمالي عدد الاطفال المحتفى بهم في كافة المحافظات حوالى 3000 طفل.


هذا ويقوم بنك مصر بالمشاركة في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر استحقاقا وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

بنك الاستثمار القومي يكشف حقيقة منح قرض بمليار جنيه لهيئة سكك حديد مصر

طريقة إثبات الدخل للحصول على فيزا المشتريات من بنك مصر


هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية، ونتيجة لجهود البنك المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية فقد حاز البنك مؤخرًا على عدة جوائز عالمية في هذا المجال، ويعمل بنك مصر جاهدا علي تقديم نموذج إيجابي يحتذى به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس علي التنمية المستدامة للمجتمع ككل.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بنك مصر متحف الطفل للحضارة يوم اليتيم حفل يوم اليتيم حفل يوم اليتيم بمتحف الطفل للحضارة مشروعات تنمية القرى المصرية

مواد متعلقة

طريقة إثبات الدخل للحصول على فيزا المشتريات من بنك مصر

لعملاء بنك مصر، طريقة تغيير الرسائل من الإنجليزية إلى العربية

ads

الأكثر قراءة

بعد غضبهم من مدبولي، رسالة قوية من ساويرس للمصريين بشأن اللاجئين

الدولار وصل لكام النهارده في البنك المركزي الثلاثاء 30 أبريل 2024

هل يجب تناول الأسبرين للحماية من الجلطات المحتملة بسبب تلقي لقاح أسترازينيكا؟

ساويرس يوجه رسالة مؤثرة لـ أحمد السقا وكريم عبد العزيز عن الصديق الوفي

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في السوق

هل ظهرت إصابات بالجلطات بين المصريين الحاصلين على لقاح استرازينيكا؟ الصحة تجيب

الأندية المشاركة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر

مجلس الذهب: 1238 طنا إجمالي الطلب على المعدن النفيس في الربع الأول من 2024

منوعات

المزيد

قصة أول صورة رئيس أمريكي على الدولار

مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)

ماليزيا والجزائر أبرزها، كنتاكي تغلق المئات من فروعها مع توسع المقاطعة

"سنتكوم" تنشر صورًا لعمليات بناء رصيف المساعدات قرب سواحل غزة

المزيد

خدمات

المزيد

صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد آسيا إلى 4.5% في 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في السوق

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يتراجع 9 جنيهات في سوق العبور

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

تستغرق 14 عاما.. أرقام صادمة بشأن عملية إعادة إعمار قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص مشهور فى المنام وعلاقته بقدوم السعادة والراحة للأسرة

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الجن والشيطان؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads