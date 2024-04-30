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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد توسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري

المحافظ خلال التفقد،فيتو
المحافظ خلال التفقد،فيتو

 تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال رصف طريق" أبوعمر" شرق مدينة كفرالشيخ، بطول ٩٥٠ متر ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة وتغطية المجارى المائية بجانبي طريق كفرالشيخ الدائرى( القطاع الأوسط - أبوعمر)، لتصل أعمال التوسعة ١٢ مترًا في الاتجاهين، موجهًا برفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق، ورفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية بالطريق قبل البدء في أعمال الرصف، وذلك بحضور  محمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ للمشروعات القومية، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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تفاصيل توسعة الطريق الدائري

و أكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم رصف طريق أبوعمر بطول ٩٥٠ مترًا بهدف توسعة ورفع كفاءة " دائرى العاصمة " لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقًا حتى الربط برافد بلطيم- الدولى الساحلى شمالًا، قائلًا: " أنه محورًا جديدًا للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشسخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين"، ولاسيما أن " دائرى العاصمة " مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق نقله نوعية فى خدمات النقل وتلبيةً لإحتياجات المواطنين.

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كما تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، فى أعمال رصف شارع البهلول، بطول 700 متر، وذلك ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2023-2024، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، إستمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق فى مراكز ومدن المحافظة، بإشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ والهيئة العامة للطرق والكبارى، وتندرج هذه الجهود فى إطار خطة شاملة لتطوير الطرق بالمحافظة، بالتوازى مع تحسين الخدمات فى جميع القطاعات.


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