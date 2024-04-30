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رياضة

هيثم عرابي يكشف موعد عودة أحمد رفعت للملاعب

احمد رفعت، فيتو
احمد رفعت، فيتو

كشف هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر عن موعد عودة أحمد رفعت مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للملاعب مرة أخري بعد الأزمة الصحية الصعبة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز وسقط مغشيا عليه.

وقال عرابي في تصريحات خاصة لـ فيتو إنه لا يوجد موعد محدد لعودة أحمد رفعت للملاعب وأنه في حالة نقاءة غير محددة المدة بل متوقفة على قرار الأطباء المتابعين للحالة.

واضاف ان عودة اللاعب للعب مرة اخري لن يكون في الوقت الحالي اطلاقا ولكن بعد خضوع لفترة نقاهة طويلة يتخللها بعض الفحوصات والأشعة للاطمئنان علي حالته بشكل تام.

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سقوط أحمد رفعت مغشيا عليه

وكانت بداية سقوط أحمد رفعت مغشيا عليه خلال مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري باستاد الإسكندرية وتوقف عضلة قلبه لمدة تقترب من الساعتين يوم 11 مارس الماضي خلال لقاء الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 16 بالدوري المصري.

وأكد مسئولو إستاد الإسكندرية، أن اللاعب تعرض لهبوط مفاجئ في الملعب وتم نقله للمستشفى.

وتوجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، ولاعبو الفريق إلى المستشفى التي تواجد بها أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر.

وتعرض أحمد لحالة من الغيبوبة استمرت حوالي 5 ساعات.

وسيطرت حالة من الهلع والخوف على جميع الحاضرين داخل ملعب ومدرجات استاد الإسكندرية لمتابعة مباراة الاتحاد السكندري أمام ضيفه فيوتشر في الدوري المصري، بعد سقوط اللاعب أحمد رفعت في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة مغشيًّا عليه ويفقد الوعي، لتدخل سيارة الإسعاف ويتم نقله سريعًا إلى المستشفى بعد أن دخل في غيبوبة نتيجة تدخل من أحد لاعبي الاتحاد السكندري.

أحمد رفعت يغادر المستشفى للمنزل

وأعلن نادي مودرن فيوتشر خروج أحمد رفعت، لاعب الفريق، الثلاثاء الموافق 9 أبريل الجاري من المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري في الـ 11 من مارس الماضي.

عودة أحمد رفعت للمنزل

وغادر أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر المستشفى الثلاثاء ليعود لمنزله مرة أخرى بعد غياب 29 يومًا ظل خلالها محتجزًا بالمستشفى يعاني أزمات صحية متلاحقة إثر سقوطه مغشيًّا عليه منذ 11 مارس الماضي وصاحب ذلك قلق لاعبي وجماهير ومسئولي كرة القدم في مصر.

وشهدت الـ 29 يومًا تنقل بين العناية المركزة بأحد مستشفيات الإسكندرية، ثم استعادة وعيه وتنفسه بشكل طبيعي ليتم نقله لغرفة أخرى مجهزة ثم تحسن حالته الأمر الذي أدى إلى نقله إلى مستشفى بالقاهرة في محاولة لتحسين وضع الكلى والرئة.

وصاحب تلك الرحلة المرضية القاسية وجع قلوب أسرته وزملائه ومسؤولي اللعبة وكل من يتابع كرة القدم حتي من لا يتابعها فجع قلبه على ما حدث لهذا الشاب الذي عاد من الموت بمعجزة إلهية نادرًا ما تحدث بالواقع الحالي.

كما صاحب ذلك أيضًا أزمة صورة اللاعب مع وزير الشباب والرياضة وأخيرًا الخروج للعودة للمنزل والحياة مرة أخرى.

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