إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر (صور)

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس تعيين الكابتن إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي لما يمتلكه من سجل حافل وخبرة كبيرة على مدار السنوات السابقة الذي جعله أحد أفضل المسئولين عن اكتشاف المواهب في تاريخ الكرة المصرية وأبرز نجومها خلال السنوات الأخيرة وذلك خلال فترة عمله بنادي إنبي وكذلك الاتحاد السكندري.

ووافق الكابتن إمام محمدين على تولي المسئولية بعد مفاوضات مكثفة من جانب الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي تم خلالها وضع إستراتيجية لقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة من أجل استكمال سياسة النادي باكتشاف العديد من المواهب لتدعيم الفريق الأول وللمنتخبات الوطنية.

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موعد مباراة فيوتشر القادمة

ويلتقي فريق مودرن فيوتشر نظيره طلائع الجيش ضمن الجولة الـ20 من عمر بطولة الدورى المصري الممتاز حيث تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولى يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.

وتعادل فيوتشر مع الداخلية بهدف لكل فريق في الجولة الماضية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ترتيب فيوتشر بالدوري

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري

بلدية المحلة ضد زد 0-3 (انتهت)

الجونة ضد الاتحاد 1-0 (انتهت)

المصري ضد الداخلية 1_0

المقاولون ضد سموحة 0_1

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو 7:00 مساء - 29 أبريل - ستاد المقاولون

الإسماعيلي ضد الأهلي 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب

إنبي ضد بيراميدز 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك ضد البنك الأهلي 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر ضد طلائع الجيش 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد السلام

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- بيراميدز 35 نقطة

2- المصري البورسعيدي 34 نقطة

3-زد اف سي 33 نقطة

4- إنبي 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- الجونة 28 نقطة

7- سموحة 28 نقطة

8- طلائع الجيش 27 نقطة

9- مودرن فيوتشر 25 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- الإسماعيلي 19 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة