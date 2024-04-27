بعد أزمة استبعاده، جنش يترقب قرار مدرب فيوتشر

ينتظر محمود جنش حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر قرار تامر مصطفى المدير الفني للفريق بعودته للمشاركة بمباريات الفريق مرة أخرى.

جنش ينتظم بتدريبات فيوتشر

وشارك محمود "جنش" حارس مرمى الفريق في تدريبات الفريق الجماعية عقب العودة من المملكة العربية السعودية وتأدية مناسك العمرة، وبعد استبعاد الجهاز الفنى له الفترة الماضية من المباريات.

وينتظر جنش قرار المدير الفني لفيوتشر بالعودة للمشاركة أساسيا بمباريات الفريق بعد استبعاده خمس مباريات متتالية.

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أزمة جنش في فيوتشر

واشتعلت أزمة محمود جنش حارس مرمي فريق فيوتشر وتامر مصطفى المدير الفني للفريق بعد استبعاد اللاعب من مباراة الزمالك في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية وتلاها استبعاده من مباريات الفريق أمام المصري والداخلية وفاركو والإسماعيلي.

ورفض الجهاز الفني الإفصاح عن سبب استبعاد الحارس من قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، مكتفيًا بأنها رؤية فنية لتكون بداية اشتعال الأزمة بين المدير الفني واللاعب لاسيما أن الفريق يضم حارس مرمي آخر على مستوى عال هو محمود حمدي.

وتزامن مع استبعاد الحارس إعلان رئيس نادي فيوتشر وليد دعبس رفض رحيل جنش إلى نادي الزمالك، وهو ما جعل البعض يربط بين استبعاد اللاعب ورغبته العودة للقلعة البيضاء.

موعد مباراة فيوتشر القادمة

ويلتقي فريق مودرن فيوتشر نظيره طلائع الجيش ضمن الجولة الـ20 من عمر بطولة الدورى المصري الممتاز حيث تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولى يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.

وتعادل فيوتشر مع الداخلية بهدف لكل فريق في الجولة الماضية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ترتيب فيوتشر بالدوري

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

ترتيب جدول الدوري المصري

1- بيراميدز 35 نقطة

2- المصري البورسعيدي 31 نقطة

3- زد اف سي 30

4- إنبي 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- طلائع الجيش 27 نقطة

7- الجونة 25 نقطة

8- سموحة 25 نقطة

9- مودرن فيوتشر 25 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- الإسماعيلي 19 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة

وتنطلق مباريات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز اليوم السبت بمواجهتي بلدية المحلة ضد زد، والجونة ضد الاتحاد السكندري.

وتشهد منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري عودة القطبين الأهلي والزمالك بعد تأجيل مبارياتهما في الجولات الماضية.

وينتظر الأهلي مباراة من العيار الثقيل أمام الإسماعيلي بمثابة قمة الجولة، كما يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ20 كالتالي:

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري

بلدية المحلة ضد زد 4:00 عصرا - 27 أبريل - ستاد غزل المحلة

الجونة ضد الاتحاد 7:00 مساء - 27 أبريل - ستاد الجونة

المصري ضد الداخلية 4:00 عصرا - 28 أبريل - ستاد الجيش ببرج العرب

المقاولون ضد سموحة 7:00 مساء - 28 أبريل - ستاد المقاولون

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو 7:00 مساء - 29 أبريل - ستاد المقاولون

الإسماعيلي ضد الأهلي 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب

إنبي ضد بيراميدز 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك ضد البنك الأهلي 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر ضد طلائع الجيش 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد السلام

نتائج مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

زد ضد الجونة 3-0

الاتحاد السكندري ضد الاسماعيلى 1-1

الداخلية ضد مودرن فيوتشر 1-1

سموحة ضد بلدية المحلة 4-0

فاركو ضد المصري البورسعيدى 1-2

طلائع الجيش ضد إنبى 1-0

بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-2

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة