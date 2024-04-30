تعرف على إيرادات فيلم شقو أمس الإثنين
فيلم شقو ، يواصل الفنان عمرو يوسف في تصدر شباك التذاكر بفيلمه الجديد “شقو”، والذي نافس به في سباق أفلام عيد الفطر لعام 2024.
إيرادات فيلم شقو
وحقق فيلم شقو للفنان عمرو يوسف إيرادات 705 آلاف جنيه في شباك التذاكر أمس الإثنين بدور العرض السينمائي.
فيلم شقو
وتدور أحداث فيلم "شقو" في إطار أكشن تشويقي حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.
ويضم الفيلم العديد من الفنانين، منهم: محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، عمرو يوسف، يسرا، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.
يشار إلى أن فيلم شقو هو أول عمل فني يجتمع من خلاله محمد ممدوح وعمرو يوسف وأمينة خليل بعد 6 سنوات من تقديم مسلسل جراند أوتيل، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2016، وحققوا من خلاله نجاحًا جماهيريًّا ساحقًا في العالم العربي.
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