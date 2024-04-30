دوري أبطال أوروبا، إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمباراة دورتموند

أعلن الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان، عن قائمة الفريق الخاصة بمباراة بوروسيا دورتموند المقررة، غدا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة دورتموند

وتضم خيارات المدرب الإسباني للمباراة المرتقبة على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" 24 لاعبا، وهم: "كيلور نافاس، حكيمي، أوجارتي، ماركينيوس، مبابي، فابيان رويز، راموس، ديمبلي، أسينسيو، دانيلو.

كما تضم: "فيتينيا، لي كانج، لوكاس هيرنانديز، مواني، نونو مينديز، موكيلي، سولير، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، مايولو، دوناروما، وأرناو تيناس".

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باريس سان جيرمان يحصد لقب الدوري الفرنسي

يذكر باريس سان جيرمان توج مؤخرا بالدوري الفرنسي عقب التعادل مع لوهافر، والوصول إلى 70 نقطة في جدول الترتيب.

وكان باريس سان جيرمان صعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب التفوق على برشلونة في الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية.

تفاصيل تنازل مبابي عن مبلغ ضخم

أغضبت أنباء رحيل مبابي إدارة باريس سان جيرمان، إذ كان يتبقى للاعب أموال من المفترض أن يحصل عليها، وبعد فترة شد وجذب كشف رئيس النادي منذ فترة أن هناك اتفاقًا على ما حدث بينه وبين مبابي، رافضًا الإفصاح عن تفاصيله.

ولكن وفقًا للصحفي الإسباني رامون ألفاريز، والذي قال عبر حسابه على منصة "إكس": "المفاوضات بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي بشأن رحيله، جاءت كالتالي، يتنازل مبابي عن 89.6 مليون يورو كمكافأة الولاء، كما سيتنازل عن 38.2 مليون يورو من راتبه لهذا الموسم".

وأضاف: "يبدو الأمر غريبًا أن مبابي على استعداد للتخلي عن 127.8 مليون يورو، لكن هذه هي المعلومات المتاحة لدي، وهذا هو اتفاقه مع ناصر الخليفي في أغسطس الماضي، حيث تتم هذه التضحية حال عدم تجديد عقده".

وكانت تقارير أشارت في وقت سابق، إلى أن ريال مدريد توصل لاتفاق لضم مبابي مقابل 5 سنوات في صفقة انتقال حر في صيف 2024، على أن يتقاضى راتبًا يتماشى مع نجوم الملكي، مثل، فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، أي ما يقرب من 15 مليون يورو.

وأفادت التقارير الصحفية، بأنه سيتم تعويض مبابي بمكافأة توقيع ضخمة، قد تصل إلى 140 مليون يورو.

ويلعب قائد منتخب فرنسا بصفوف الفريق الباريسي منذ صيف 2017، عندما انتقل من موناكو مقابل 180 مليون يورو.