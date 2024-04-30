تفوق تاريخي لبايرن ميونخ وتوخيل أمام ريال مدريد وأنشيلوتي

يستضيف ملعب أليانز أرينا واحدة من كلاسيكيات الكرة الأوروبية، وذلك عندما يستقبل بايرن ميونخ نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

توخيل يتفوق أمام أنشيلوتي وريال مدريد

يتفوق توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ في المواجهات المباشرة أمام ريال مدريد، حيث خاض 8 مباريات ضد الفريق الملكي، حقق خلالها 3 انتصارات و4 تعادلات ولم يتلق سوى هزيمة واحدة.

وتعادل توخيل مرتين بنتيجة (2-2) عندما كان مدربًا لبوروسيا دورتموند في دور المجموعات موسم (2016- 2017)، ورفقة باريس سان جيرمان فاز بثلاثية نظيفة وتعادل (2-2) في دور المجموعات لموسم (2019- 2020).

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ورفقة تشيلسي تعادل (1-1) وفاز (2-0) في نصف نهائي موسم (2020- 2021) وخسر (3-1) وفاز (3-2) في ربع نهائي موسم (2021- 2022).

كما يتفوق في المواجهات المباشرة أمام كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بالفوز 4 مرات والتعادل مرتين والخسارة في 3 لقاءات.

وتواجه الثنائي مرتين في دوري الأبطال، الأولى بتواجد تواجد توخيل رفقة باريس وأنشيلوتي مع نابولي في دور المجموعات موسم (2018- 2019) وتعادلا (2-2) و(1-1)، والمواجهة الثانية في ربع نهائي موسم (2021- 2022) كما سبق ذكره.

كما تواجها مرتين في الدوري الألماني بتواجد توخيل رفقة بوروسيا دورتموند وكارلو أنشيلوتي مع البايرن، وحينها فاز الألماني (1-0) ورد الإيطالي الدين في الدور الثاني بنتيجة (4-1) في موسم (2016- 2017)

وفي نفس الموسم تواجها في السوبر الألماني وفاز أنشيلوتي (2-0)، وتواجها أيضًا في نصف نهائي كأس ألمانيا وفاز توخيل (3-2).

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ضد ريال مدريد

الفريقان تواجها في 26 مناسبة سابقة سواء في دوري الأبطال بمسماه الحديث أو بطولة أوروبا للأندية البطلة بالمسمى القديم، وبالتالي هي أكثر المباريات تكرارًا في تاريخ المسابقة.

ومن بينها 20 مواجهة أتت في الأدوار الاقصائية للبطولة وهو رقم قياسي أيضًا.

يملك البايرن أفضل طفيفة في المواجهات المباشرة، حيث حقق العملاق الألماني 12 انتصارا مقابل 11 فوزا لريال مدريد، وانتهت 3 لقاءات بالتعادل.

هذه هي المرة الثامنة التي يتواجه فيها البايرن والريال في نصف نهائي المسابقة، ونجح البايرن في الفوز 4 مرات من أصل 5 مواجهات أتت في هذا الدور بين عامي 1976 و2012.

وودع البافاري أمام الريال مرتين من هذا الدور بين عامي 2014 و2018.

لم يخسر البايرن سوى مرة واحدة في آخر 24 مباراة خاضها على ملعبه في دوري الأبطال، ولم يخسر في آخر 15 مباراة (12 انتصار- 3 تعادلات)، ولم يفشل البايرن في التسجيل على أرضه سوى مرة واحدة فقط في آخر 29 مباراة في دوري الأبطال، وكان ذلك بالتعادل سلبيًا أمام كوبنهاجن في دور المجموعات هذا الموسم.

الهدافون قبل مواجهة الليلة

تشهد المواجهة منافسة بين اثنين من أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف في دوري الأبطال هذا الموسم، هاري كين مهاجم البايرن الذي ساهم في تسجيل 10 أهداف (سجل 7 وصنع 3)، وجود بيلينجهام متوسط ميدان ريال مدريد الذي ساهم في تسجيل 8 أهداف (سجل 4 أهداف وصنع مثلهم).

وإذا نجح كين في المساهمة في تسجيل هدف، فسينفرد بأفضل مساهمة تهديفية للاعب إنجليزي في موسم واحد بدوري الأبطال، ليتخطي دافيد بيكهام الذي ساهم بـ10 أهداف موسم (1998- 1999) وستيفن جيرارد بنفس الحصيلة موسم (2007- 2008).

إنجاز مولر المنتظر

لم يشارك توماس مولر في ربع النهائي أمام آرسنال، ولا يزال ينتظر خوض مباراته رقم 150 في دوري الأبطال ليصبح ثالث لاعب يصل إلى هذا الرقم مع ناد واحد بعد إيكر كاسياس (150 رفقة ريال مدريد) وتشافي (151 رفقة برشلونة).