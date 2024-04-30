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اقتصاد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس،فيتو
سعر النحاس،فيتو

شهدت أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 30-4-2024، استقرارًا ملحوظًا، إذ يستخدم  النحاس على نطاق واسع في ‏قطاعات الطاقة والبناء والنقل. 

أسعار النحاس في بورصة المعادن اليوم الثلاثاء 

  • سجل سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم 3.749 دولار.
  • سجل أعلى سعر اليوم لخام النحاس بالبورصة 3.7600 دولار.
  • سجل أدنى سعر اليوم لخام النحاس 3.7180 دولار.

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر 

  • وسجل سعر كيلو النحاس اليوم بين 280 إلى 297 جنيهًا للكيلو.
  • وسجل سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.
  • وسجلت أسعار طن النحاس الأحمر الخردة اليوم 160 ألف جنيه في بورصة المعادن.
  • وسجلت أسعار طن النحاس الأصفر عند 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.
  • استقرت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

تستهدف الدولة زيادة الاهتمام بملف الصناعة المصرية، والعمل على حل مشكلاته وتذليل المعوقات، بما ينعكس كمؤشرات جادة للتشغيل والإنتاج والتصدير،  وطبقا لتصريحات المهندس مصطفى مدبولى أكد أن الدولة جاهزة بكل الحوافز الممكنة لدعم هذا القطاع.

وطبقا لتصريحات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أكد اهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية لزيادة الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية من خلال تعميق الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلًا عن التوسع في توفير الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزيز تمكين القطاع الخاص.

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