«أمهات مصر» يعرض آراء أولياء أمور طلاب الثانوية في المواد غير المضافة للمجموع

وجهت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، منشور إلي أولياء أمور طلاب الثانوية العامة دفعة 2024، علي صفحة الاتحاد والائتلاف في الفيسبوك، لمعرفة تفاصيل آخر ما توصل إليه الطلاب من مذاكرة في المواد غير مضافة للمجموع.

المواد غير مضافة للمجموع في الثانوية العامة

وانهالت التعليقات من جانب أولياء الأمور، حيث قالت ولي أمر: "بجد رجاء يرحمونا من استغلال المواد غير المضافة للمجموع، كفاية علينا أعباء المواد الأساسية، نفسى اعرف الأستفادة منها ايه يخلوها على سنوات النقل ويرفعوا العبء عن الطالب فى الشهادة كفاية الضغط اللى هما فيه، فى سنة من السنين خلوها انها تتحل فى البيت يعنى فى قدرة على انها تتحل فى البيت ما يعملوا كدا كل سنة او تتعمل فيها أبحاث والوزارة عندها قدرة على كدا، ده حتى توفر وقت ومجهود وورق ونطلع بقى من الروتين بتاع امتحانات الثانوية اللى بقالوا سنين".

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امتحانات الثانوية العامة 2024

وأضافت ولي أمر أخري: "ياريت تصليح وتواجد مراوح فى ناس مريضه، وبيكون الجو حر"، وذكرت أخرى: "المنهج خالص والمراجعات شغاله وربنا يقويهم ويجبر خطرهم".

وتابعت أخرى: "المواد غير المضافة عبء كبير على الطلبة وخاصة مادة الاقتصاد والإحصاء ياريت النظر فى إلغائها للسنوات القادمة وربنا يوفق كل أولادنا"، وعلقت أخرى: "لازم يبقى فى حل للمواد غير المضافة وللاسف بتبقى سبب فى إعادة السنة للطلبه وحرمانهم من دخول دور تانى لو جايب مادتين وهى التالته للأسف".

وطالبت عبير أولياء أمور الطلاب بالتركيز مع أبنائهم في هذه الفترة المتبقية قبل إمتحانات الثانوية العامة، والبعد عن كل ما يقلقهم ويشتت تركيزهم، وعدم إهمال ومذاكرة المواد الغير مضافة للمجموع حتي يتسني لهم النجاح والتوفيق.