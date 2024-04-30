توقيع بروتوكول تعاون لتطوير مراكز الشباب تكنولوجيا لخدمة ذوي الهمم

وقعت وزارة الشباب والرياضة واتصالات من e& في مصر، بروتوكول تعاون وشراكة مع بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى القاهرة، وعبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بهدف تقديم خدمات وحلول الاتصالات والتكنولوجيا للوزارة، فضلًا عن توفير حلول الاتصال لمراكز الشباب التابعة للوزارة لخدمة ذوي الهمم وتنمية مهاراتهم في جميع أنحاء مصر.

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دمج ذوى الهمم فى المجتمع

يأتي هذا التعاون في إطار الحرص على أهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع، وذلك كجزء من استراتيجية التنمية المجتمعية.

قال وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي: "إن التعاون يُعد تعاونًا استراتيجيًا هامًا علي المستوي التكنولوجي، ونموذجًا رائعًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، ونتطلع من خلاله إلى تحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات الشبابية والرياضية، ونأمل أن يُشجع هذا التعاون المزيد من الشركات على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية في مصر، في سبيل تحقيق أهداف رؤية مصر 2030".

قال عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ان توقيع العقد مع اتصالات من e& في مصر لتحقيق أحد بنود التعاون المشترك بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة الذي جرى توقيعه في يونيو من العام ٢٠٢١، دعمًا لتطور العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين الشقيقتين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا الفخر بما حققه بروتوكول التعاون المشترك بين المؤسسة والوزارة في مرحلته الأولى من نجاح كبير في نقل الخبرة وتجربة البرنامج لدعم أُسر أصحاب الهِمم في مختلف ربوع مصر.

استراتيجية مصر 2030

اكد المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذي لاتصالات من e& في مصر انه يتم العمل على دعم جهود التحول الرقمي بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، وانع بموجب هذا التعاون بتوفير حلول اتصال لـعدد من مراكز الشباب لذوي الهمم التابعة لوزارة الشباب والرياضة كمرحلة أولى، متطلعًا إلى استكمال المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن عدد أكبر من المراكز، وذلك لخدمة أكبر عدد ممكن من ذوي الهمم في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يتماشى مع استراتيجية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.