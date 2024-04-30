الثلاثاء 30 أبريل 2024
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إقبال الشباب على ورشة إعادة تدوير المخلفات بقصر ثقافة الأقصر

جانب من أعمال الورشة،
جانب من أعمال الورشة، فيتو

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمواقع فرع ثقافة الأقصر، ضمن برنامجها المعد خلال أبريل الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتستمر بقصر ثقافة الأقصر فعاليات الورشة التدريبية التي أطلقتها الهيئة بعنوان "دور تتطور" بهدف التدريب على إعادة تدوير المخلفات البيئية.

وتقام الورشة في مجال أشغال الخشب يقوم الفنان القائم بالتدريب على الورش بتقنياتها المختلفة وتصنيع منتجات فنية من أخشاب السرسوع وقشرة الخشب باستعراض أول قطعة أساسية منتجة من المتدربين نتيجة تدريبهم عليها مع انشغال المتدربين بانتاج قطعة فنية من وجوه الفيوم خاصة بكل متدرب ويقوم المدرب بمتابعتهم لحظة بلحظة.

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وبانضمام العدد الكبير من الشباب الرواد  قام الفنان القائم بالدورة التدريبية بتعريفهم بكيفية استخدام الأدوات والتعامل مع قطع الخشب الطبيعى وكيفية دمجها مع وسائط أخرى كالتطعيم بالعظم وإضافة قشرة الخشب والحفر بالألوان المختلفة على سطح الخشب وتجهيز المكان المناسب فى التصميم لوضع قطعة المرايا لتكون قطعة فنية متكاملة، بإشراف الفنان مأمون سيد.

وصاحب الورشة مجموعة من المحاضرات النظرية يقدمها الفنان التشكيلي د.بدوي مبروك للتعريف بالتقنيات المختلفة، استكمالا للمحور النظرى:- يقوم المحاضر باستعراض المادة العلمية على جهاز البروجيكتور لتعم الفائدة على كل المتدربين ولتكون صور نماذج المنتجات الفنية من أشغال الاخشاب وعلاقتها بالوسائط الأخرى محققة أمامهم وتظهر كل تفاصيلها لهم.

وحضر عدد كبير من الشباب من محبى الفنون المختلفة ولديهم مواهب متعددة وابداع تفاعلهم فى المحاضرة النظرى ومن خلال ما سمعوه وما شاهدوه من صور لنماذج من المنتجات الفنية من الاخشاب الطبيعية والصناعة ودمجها وتدويرها مع وسائط اخرى وختموا المحاضرة بانضمامهم إلى المحور العملى وتفاعلوا مع المحاضر فى إنتاج أعمال فنية من الخشب.

موعد انتهاء الورشة 
وتستمر الورشة التدريبية حتى 5 مايو المقبل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمها الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة فيفيان البتانوني، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ويحصل المتدرب بعدها على شهادة معتمدة من هيئة قصور الثقافة.

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