الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الحشاشون وأدب الخيال العلمي الصيني في عدد مايو من مجلة الثقافة الجديدة

مجلة الثقافة الجديدة،
مجلة الثقافة الجديدة، فيتو

صدر العدد الجديد من مجلة الثقافة الجديدة عدد مايو 2024، والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويترأس تحرير المجلة الكاتب طارق الطاهر الذي يكتب في افتتاحيته لهذا العدد بعنوان "قضية أنس الوجود رضوان"، محتفيًا بمبدعة من مبدعات الجيل الذهبي للصحفيين والثقافيين، وهي الكاتبة والصحفية أنس الوجود رضوان.

موضوعات مجلة الثقافة الجديدة 

ونقرأ في هذا العدد عن طائفة الحشاشين، بعنوان "الحشاشون.. الأساطير والحقائق"، لعائشة أتيجي أريانجان، ترجمة: أحمد زكريا وملاد دينيز أوزدمير. 

Advertisements

كما نطالع تحقيقًا عن حال الدراما المصرية أعدته مي نجيب بعنوان "الدراما والتاريخ.. تكامل أم صراع لصالح الفن؟"، ويحاور محمود بركة الفنان التشكيلي الفلسطيني ميسرة بارود، الذي يقول: "رسمت غزة بالأبيض والأسود لأنها تحولت لكومة من الركام".

كما كتب شعيب خلف في باب "رحيل" مقالًا عن الكاتب الروائي الراحل حسن نور، بعنوان "جماليات المكان الأول في خور رحمة لحسن نور".

ونطالع أيضًا مقالًا لمحمد السيد إسماعيل بعنوان "النقد الثقافي.. من التمثيل الثقافي إلى الاستجابة الجمالية"، وتقدم المجلة في هذا العدد قلمًا واعدًا هو زياد عبد القادر الذي كتب مقالًا بعنوان "التعليم الجامعي كما يراه طالب في السنة الأولى".

ويستكمل الكاتب الكبير محمد جبريل الكتابة في بابه "ع البحري"، فيكتب مقالًا بعنوان "بئر الإبداع.. لماذا تجف؟".

أما ملف العدد فأعدته وقدمته ميرا أحمد، وجاء بعنوان "أدب الخيال العلمي الصيني". وضم مجموعة مختارة من الترجمات من أدب الخيال العلمي الصيني، سبقها دراسة في هذا الفن، وغيرها من الموضوعات. 

الثقافة الجديدة 2 

وفي الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم، نقرأ: "ناقوس إنذار بالخطر في "أعلى نسبة مشاهدة" لأسماء حجازي، و"الحشاشين.. أسئلة ورسائل باطنة وأخرى طائشة" لطارق عبد الفتاح، و"بنات حواء وبنات هوليود" لوليد الخشاب، و"كيف نسامحنا! محاكمة الإنسانية على المسرح" لمروة وهدان، و"المسيرة المتفردة لطارق الدويري.. عاشق الكادر المسرحي" لناصر العزبي.

بالإضافة إلى المقالات الثابتة التي يكتبها نخبة من الكتاب والمبدعين المصريين والعرب، هم: محمد عبد الباسط عيد، محمد مشبال، سمير الفيل، عبيد عباس، ناهد صلاح.

ملفان عن ثقافة المقاومة وسيزا قاسم في عدد مارس من "الثقافة الجديدة"

وزيرة الثقافة تشهد الاحتفاء بصدور العدد 400 من مجلة "الثقافة الجديدة"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الثقافة الجديدة 2 موضوعات مجلة الثقافة الجديدة مجلة الثقافة الجديدة الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة

مواد متعلقة

ملفان عن ثقافة المقاومة وسيزا قاسم في عدد مارس من "الثقافة الجديدة"

منتدى ثقافة وإبداع يحتفي بمجلة الثقافة الجديدة تزامنا مع صدور العدد 400
ads

الأكثر قراءة

فيتو تكشف أسباب بيان اتحاد الكرة الغامض، وأسرار تنشر لأول مرة

بعد غضبهم من مدبولي، رسالة قوية من ساويرس للمصريين بشأن اللاجئين

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تعرض الخطيب لوعكة صحية

الدولار وصل لكام النهارده في البنك المركزي الثلاثاء 30 أبريل 2024

يعمل لـ 90 يوما فقط وتكلفته 320 مليون دولار.. الميناء الأمريكي العائم لتسريع إدخال المساعدات لغزة (فيديوجراف)

أحمد فتحي يقرر اعتزال كرة القدم وتوديع المستطيل الأخضر

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يتراجع 9 جنيهات في سوق العبور

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الإسماعيلي بالدوري المصري

منوعات

المزيد

أهدت ثوبًا للبابا يوحنا، وفاة أشهر مصممة لفساتين الزفاف في اليابان

بعد استجابته لعلاج السرطان، ملك بريطانيا يستأنف مهامه

قصة أول صورة رئيس أمريكي على الدولار

مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد آسيا إلى 4.5% في 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في السوق

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يتراجع 9 جنيهات في سوق العبور

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

يعمل لـ 90 يوما فقط وتكلفته 320 مليون دولار.. الميناء الأمريكي العائم لتسريع إدخال المساعدات لغزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في موسم حصاد القمح، كل ما تريد معرفته عن أحكام زكاة الذهب الأصفر

تفسير رؤية شخص مشهور فى المنام وعلاقته بقدوم السعادة والراحة للأسرة

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads