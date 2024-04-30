الحشاشون وأدب الخيال العلمي الصيني في عدد مايو من مجلة الثقافة الجديدة

صدر العدد الجديد من مجلة الثقافة الجديدة عدد مايو 2024، والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويترأس تحرير المجلة الكاتب طارق الطاهر الذي يكتب في افتتاحيته لهذا العدد بعنوان "قضية أنس الوجود رضوان"، محتفيًا بمبدعة من مبدعات الجيل الذهبي للصحفيين والثقافيين، وهي الكاتبة والصحفية أنس الوجود رضوان.

موضوعات مجلة الثقافة الجديدة

ونقرأ في هذا العدد عن طائفة الحشاشين، بعنوان "الحشاشون.. الأساطير والحقائق"، لعائشة أتيجي أريانجان، ترجمة: أحمد زكريا وملاد دينيز أوزدمير.

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كما نطالع تحقيقًا عن حال الدراما المصرية أعدته مي نجيب بعنوان "الدراما والتاريخ.. تكامل أم صراع لصالح الفن؟"، ويحاور محمود بركة الفنان التشكيلي الفلسطيني ميسرة بارود، الذي يقول: "رسمت غزة بالأبيض والأسود لأنها تحولت لكومة من الركام".

كما كتب شعيب خلف في باب "رحيل" مقالًا عن الكاتب الروائي الراحل حسن نور، بعنوان "جماليات المكان الأول في خور رحمة لحسن نور".

ونطالع أيضًا مقالًا لمحمد السيد إسماعيل بعنوان "النقد الثقافي.. من التمثيل الثقافي إلى الاستجابة الجمالية"، وتقدم المجلة في هذا العدد قلمًا واعدًا هو زياد عبد القادر الذي كتب مقالًا بعنوان "التعليم الجامعي كما يراه طالب في السنة الأولى".

ويستكمل الكاتب الكبير محمد جبريل الكتابة في بابه "ع البحري"، فيكتب مقالًا بعنوان "بئر الإبداع.. لماذا تجف؟".

أما ملف العدد فأعدته وقدمته ميرا أحمد، وجاء بعنوان "أدب الخيال العلمي الصيني". وضم مجموعة مختارة من الترجمات من أدب الخيال العلمي الصيني، سبقها دراسة في هذا الفن، وغيرها من الموضوعات.

الثقافة الجديدة 2

وفي الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم، نقرأ: "ناقوس إنذار بالخطر في "أعلى نسبة مشاهدة" لأسماء حجازي، و"الحشاشين.. أسئلة ورسائل باطنة وأخرى طائشة" لطارق عبد الفتاح، و"بنات حواء وبنات هوليود" لوليد الخشاب، و"كيف نسامحنا! محاكمة الإنسانية على المسرح" لمروة وهدان، و"المسيرة المتفردة لطارق الدويري.. عاشق الكادر المسرحي" لناصر العزبي.

بالإضافة إلى المقالات الثابتة التي يكتبها نخبة من الكتاب والمبدعين المصريين والعرب، هم: محمد عبد الباسط عيد، محمد مشبال، سمير الفيل، عبيد عباس، ناهد صلاح.