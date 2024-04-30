الثلاثاء 30 أبريل 2024
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل عقار في مدينة نصر

إخماد حريق داخل عقار
إخماد حريق داخل عقار

 نشب حريق فى شقة سكنية داخل عقار بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

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كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار  في مدينة نصر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

 

حريق داخل عقار فى مدينة نصر 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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حريق مدينة نصر حريق فى شقة سكنية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

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