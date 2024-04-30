إخماد حريق نشب داخل عقار في مدينة نصر

نشب حريق فى شقة سكنية داخل عقار بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار في مدينة نصر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

حريق داخل عقار فى مدينة نصر

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements