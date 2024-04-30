الثلاثاء 30 أبريل 2024
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صحة ومرأة

الصحة تقدم 9 نصائح لحماية الأطفال من مخاطر "الدارك ويب" وخط ساخن للإبلاغ عن الاستغلال الإلكتروني

الدارك ويب، فيتو
الدارك ويب، فيتو

بعد تصدر مصطلح الدارك ويب الترند وتسبب في زيادة مخاوف الأهالي من خطورة استخدام الإنترنت للأبناء، وجهت وزارة الصحة عددا من النصائح والتعليمات لحماية الأبناء والأطفال من خطورة شبكة الإنترنت.

 

الخط الساخن لنجدة الطفل للإبلاغ عن أي انتهاكات

 

وخصصت وزارة الصحة الخط الساخن لنجدة الطفل للإبلاغ عن أي انتهاكات أو استغلال إلكتروني وهو  ١٦٠٠٠

وتضمنت نصائح وزارة الصحة:

 

1-البقاء على تواصل دائم مع أطفالك وشجعهم على التعبير عن أنفسهم دائما.

 

2-انتبه جيدًا إذا كان طفلك منزعجا ويميل إلى السرية بخصوص أنشطته على شبكة الإنترنت

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3-وضع قواعد لاستخدام الهواتف ومواعيد وأماكن استخدامها.

 

4-استخدم التقنيات الحديثة لحماية أطفالك.

 

5-اجعل عدسة جهاز الكمبيوتر مغطاة عندما لا يكون قيد الاستخدام استخدم أدوات الرقابة الأبوية على جهاز الهاتف الخاص بطفلك.

 

6-انتبه جيدًا أثناء استخدام موارد تعليمية مجانية وألا يضطر طفلك لتقديم صوره أو اسمه بالكامل.

 

7-تفحص إعدادات الخصوصية لتقليص جمع البيانات إلى الحد الأدنى.

 

8-ساعد طفلك في تعلم كيفية المحافظة على خصوصية المعلومات الشخصية خصوصًا مع الغرباء.

 

9-ساعد طفلك في تمييز وتجنب المعلومات المضللة والمحتوى غير الملائم لعمره.

 

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استخدام الانترنت التقنيات الحديثة الخط الساخن لنجدة الطفل أخطر سفاحي الدارك ويب الدارك ويب

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