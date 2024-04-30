الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محافظات

محاضرات وأمسيات شعرية وعروض مسرحية بثقافة الأقصر

جانب من تنفيذ العروض
جانب من تنفيذ العروض المسرحية للأطفال بثقافة الأقصر، فيتو

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "مشروعات التنمية في مصر "ألقاها ضياء الدين محمد متحدثا عن مشروعات التنمية من خلال برنامج حياة كريمة، وتعمير وإنشاء الأماكن التي تواجه خط الفقر، ورؤية ٢٠٣٠ وتنفيذ خطة مستقبلية يستفاد منها الأجيال القادمة، وإنجاز حياة كريمة للمواطن المصري.

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رفع كفاءة الاقتصاد القومي

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "السياحة ركيزة أساسية في الاقتصاد" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا أهمية السياحة، ودور السياحة في رفع كفاءة الإقتصاد القومي، واستراتيجية الدولة المصرية في رفع كفاءة المزارات السياحية.

أهمية التكافل الإجتماعي

وعقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" التكافل في ظل الأزمة الإقتصادية" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن أهمية التكافل الإجتماعي لدعم المحتاجين وقت الأزمات، وجعل التكافل ضرورة وطنية خاصة في وقت الأزمات، ولابد من مضاعفة فعل الخيرات والصدقات تكافل وتعاون،كما عقد القصر محاضرة بعنوان "قيمة التواضع" ألقاها محمد إبراهيم موضحا معنى التواضع، والإسلام حث على التواضع.

وعقدت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة بعنوان "في الإتحاد قوة" ألقاها على توفيق موضحا ان الإتحاد يجلب القوة، وقوة الاتحاد في الأخلاق الفاضلة، والإتحاد يعني الإستقرار والتنمية.

وقدم قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "عيد الحصاد" حاضرتها سلوى جودة متحدثة عن احتفالات أهل سيوة بعيد الحصاد من كل عام، واليوم الثاني يوم الصالحات، والاجتماع في اليوم الثالث تاكيدا للتسامح.


ونظم قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية "قصائد غنائية" للشاعر أحمد محمود، وأقام قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري بعنوان "نهرين"، من خلال الاجتماع الأسبوعي لنادي ادب الأقصر بقيادة الشاعر يحيى سمير رئيس نادي الأدب السابق، كما نفذ القصر ورشة عمل ميدالية عنقود من اللولي نفذتها أنوار أيمن مستخدمة خرز لولي وشكل معدن ومسامير مقطرة، وبجانب ذلك أعد القصر ورشة حلق من خرز التفسيرة الأبيض وخرز العين، نفذتها أشرقت أيمن مستخدمة دبابيس وخرز تفسيرة ودلاية حلق.

وأعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر أدارته وفاء أبو العلمين، كما أعد القصر عرض مسرح عرائس بعنوان "النظافة من الإيمان" أداء نرمين البير ومديحة كامل، وكذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس للأطفال "مظاهر الإحتفال بالعيد مع الأطفال "أداء سمر محمد، ونفذت ورشة صلصال نفذها مسعود عبد الرحيم، كما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم نفذتها رحمة أحمد بمشاركة رواد القصر.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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