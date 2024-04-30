تجارة القناة تكرم الطلاب المتفوقين من ذوي الهمم (صور)

عقد مركز جامعة قناة السويس لخدمات الطلاب ذوي الهمم بالتعاون مع كلية التجارة، حفلا لتكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا من أبناء الكلية من ذوي الهمم، وذلك بمقر المركز.

رعاة الحفل والمشرفون عليه

وجاء حفل التكريم تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والدكتور سامح عباس مدير مركز ذوي الهمم بالجامعة.

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جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

منح شهادات تقدير للطلاب المكرمين

وخلال الحفل قامت الدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بمنح شهادات التقدير للطلاب المُكرمين؛ مؤكدة على دعم الكلية الكامل في ظل توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة للطلاب ذوي الهمم بكلية التجارة، والبالغ عددهم 34 طالب وطالبة.

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

ولفتت إلى بذل كافة الجهود من إدارة كلية التجارة بالتعاون مع مركز الجامعة لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجههم من أجل تيسير العملية التعليمية لهم واندماجهم فيها دون عراقيل.

تعاون وثيق بين المركز والكلية

من جانبه أكد الدكتور سامح عباس مدير مركز جامعة قناة السويس لخدمات الطلاب ذوي الهمم على التعاون الوثيق بين المركز وإدارة كلية التجارة في دعم طلاب الكلية وتوفير الخدمات التي يقدمها لهم المركز، والتي تهدف إلى إتاحة كافة الفرص أمام الطلاب ذوي الهمم لتحقيق أعلى درجات التميز العلمي.

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

ولفت إلى تعاون المركز مع كافة كليات الجامعة لدعم الطلاب ذوي الهمم من أبناء الجامعة البالغ عددهم 330 طالبا وطالبة.

أنشطة الخدمات المقدمة لذوي الهمم

وعلى هامش الحفل أستعرض الدكتور سامح عباس، الأنشطة والخدمات المختلفة التي يقدمها المركز لأبناء الجامعة باعتباره المظلة الراعية لشئون الطلاب ذوي الهمم بالجامعة، ودوره في رعاية الطلاب المتميزين والمتفوقين من الطلاب ذوي الهمم.

حضر اللقاء عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية،و أولياء أمور الطلاب المكرمين الذين عبروا عن بالغ سعادتهم بتكريم أبنائهم، واهتمام إدارة جامعة قناة السويس وكلية التجارة برعاية أبنائهم وتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والمعنوي لهم.