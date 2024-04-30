البشرة النضرة الخالية من العيوب دائما تكون بشرة جميلة ومميزة وتزيد من جمال صاحبتها لذا تحرص الفتيات دائما على جمال البشرة وصفائها.

والبشرة النضرة الخالية من العيوب تحتاج إلى العناية الجيدة حيث التغذية السليمة وشرب الماء الوفير يوميا وترطيب البشرة والنوم المنتظم والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة.

شرائح البنجر لبشرة أكثر نضارة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، شرائح البنجر لبشرة أكثر نضارة وخالية من العيوب.

المكونات:-

بنجر طازج

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الطريقة:-

نحضر البنجر ونغسله جيدا.

ثم نقشر البنجر ونسلقه حتى تمام النضج.

ثم نقطع البنجر شرائح رفيعة.

نأخذ هذه الشرائح ونمررها على البشرة فى حركات دائرية برفق لمدة 5 دقائق.

ثم نترك البنجر على البشرة لمدة 5 دقائق أخرى.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذه الوصفة تعزز من نضارة البشرة وترطبها وتجعلها صافية وخالية من العيوب.

ويمكن تناول عصير البنجر الطازج أيضا لتحسين صحة الجلد.

شرائح البنجر لبشرة أكثر نضارة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.