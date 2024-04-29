ضريبة الأضرار المناخية، خطوة حاسمة نحو عالم خالٍ من الكربون

صدر اليوم تقرير "ضريبة الأضرار المناخية" بدعم من أكثر من 100 منظمة مناخية عالمية، ويقترح التقرير فرض ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2e) المرتبطة بأنشطة استخراج الفحم والنفط والغاز داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع التركيز على الدول الصناعية السبع.

الهدف من فرض ضريبة الأضرار المناخية

ويهدف هذا النهج إلى محاسبة شركات الوقود الأحفوري عن دورها في تغير المناخ، إذ ستُفرض الضريبة على شركات النفط الكبرى في بلدان المنشأ، مما يخلق حافزًا ماليًا لتقليل الانبعاثات والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.



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ويهدف التقرير أيضا إلى تمويل التكيف مع تغير المناخ والتعويض عنه، حيث سيتم استخدام إيرادات الضرائب لإنشاء "صندوق الخسائر والأضرار" لمساعدة الدول النامية، التي تتحمل عبئًا غير متناسب من آثار تغير المناخ على الرغم من مساهمتها الضئيلة في الانبعاثات.



كما ستعمل الضريبة على تسريع التحول نحو اقتصاد خالٍ من الكربون من خلال جعل الوقود الأحفوري أكثر تكلفة، فيمكن أن تُحفز الضريبة التحول إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة.



انتقادات تواجه ضريبة الكربون

ولقت هذه الفكرة دعمًا من العديد من الخبراء والنشطاء، الذين يرون فيها خطوة ضرورية لتحقيق العدالة المناخية والمساءلة، ومع ذلك، يواجه الاقتراح أيضًا بعض الانتقادات، منها صعوبة التنفيذ، فقد تواجه الدول صعوبة في الاتفاق على كيفية تطبيق الضريبة بشكل عادل وفعال.



وهناك انتقادات بشأن الآثار على المستهلكين، حيث أنه قد تؤدي الضريبة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما قد يؤثر بشكل غير متناسب على أصحاب الدخل المنخفض، بالإضافة إلى المخاوف من "تسريب الكربون" فقد تحاول الشركات تجنب الضرائب عن طريق نقل عملياتها إلى دول ذات ضرائب منخفضة.



وبشكل عام، يُمثل تقرير "ضريبة الأضرار المناخية" خطوة جريئة نحو معالجة تغير المناخ بشكل عادل وفعال، ومع ذلك، من المهم مناقشة التحديات المحتملة بعناية قبل تنفيذ أي نظام ضرائب على الكربون.