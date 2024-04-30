انتقال قادة حماس إلى الأردن، تفاصيل خلافات قادة الحركة بشأن التواجد في قطر

أعرب القيادي في حماس غازي حمد عن استغرابه مما صرح به زميله موسى أبو مرزوق فيما يخص نقل حركة حماس إلى المملكة الأردنية.

القضية غير مطروحة

وأكد حمد في تصريحات للعربية الحدث أن هذا الموضوع لم يطرح أبدا على طاولة البحث.

كما شدد على احترامه وتقديره لأبو مرزوق، مؤكدا أن موضوع انتقال قادة الحركة إلى الأردن لم يطرح على الإطلاق.

وبين أن قطر موقفها داعم للحركة، مضيفا أن العلاقات طبيعية جدًا، وأن تلك القضية غير مطروحة لا من قريب ولا من بعيد.

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التشويش على حماس

وأضاف "ربما هناك بعض الأطراف التي تحاول التشويش على الحركة، وعلى رأسها إسرائيل من خلال إما الضغط على بعض الدول أو ترويج الشائعات".

وقال “لا شك أن تل أبيب تحاول الضغط على بعض الدول من أجل عدم استقبال قادة حماس، لكن الموقف القطري واضح وداعم ولا يوجد بيننا أي إشكاليات”.

قادة حماس فى قطر

وكان عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق قد صرح في وقت سابق لوسائل إعلام إيرانية باحتمالية انتقال قادة الحركة إلى الأردن.