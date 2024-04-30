الإنتاج الثقافى يطلق النسخة السابعة من مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية للشباب

أعلن قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، عن النسخة السابعة لمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، بعد ما حققته الدورات الست من نجاح كبير فى اكتشاف ودعم مواهب شابة، ووضع أقدامهم على أول سلم طريق الفن.

المخرج خالد جلال

وقال المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، إنه يتم فتح باب الاشتراك هذا العام من ١ مايو بدلا من ١ يونيو كما هو متبع فى الدورات السابقة، حرصا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين، وحتى يتسنى لهم الإعداد الجيد للدخول في المسابقة التي ينتهي التقدم لها في ١ أغسطس ٢٠٢٤.

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مسابقة أنا المصري

و تجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.

شروط مسابقة أنا المصري

وتتضمن شروط المسابقة ألا يقل عمر المتسابق عن ١٨ عاما ولا يزيد عن ٤٥ عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن ٤ دقائق ولا تزيد عن ١٠ دقائق، ويقدم المتسابق إقرارا موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات - لحن - غناء ) بصيغة MP3.

و يتم تحميل استمارة المشاركة من صفحة المسابقة على الفيس بوك، ويتم تعبئتها إلكترونيا وترسل مع العمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى: anaelmaasry2024@gmail.com ، وللمصريين بالخارج، يتم إرسال الاستمارة والعمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى: anaelmaasryabroad@gmail.com .

يشار إلى أن آخر موعد لاستقبال الأعمال ١ أغسطس ٢٠٢٤.