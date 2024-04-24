خالد جلال يشهد مونودراما "ودارت الأيام" بمسرح مركز الهناجر (صور)

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، مساء أمس الثلاثاء، عرض المونودراما "ودارت الأيام"، وذلك على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

مونودراما ودارت الأيام

مونودراما "ودارت الأيام" يعد العمل المسرحي الأول للكاتبة أمل فوزى، والعرض مهدى إلى سيدة المسرح العربى الفنانة سميحة أيوب.

وكان قد افتتح يوم السبت الموافق ١٣ أبريل الجاري ويستمر عرضه يوميا فى التاسعة مساء، ماعدا يوم الإثنين من كل أسبوع.

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عرض ودارت الأيام

العرض بطولة الفنانة وفاء الحكيم، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، مساعدو الإخراج "أحمد الدسوقي، رمضان موسى، مينا إبراهيم"، مخرج منفذ سامي المصري، إخراج فادي فوكيه.