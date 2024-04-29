خالد جلال يناقش خطة الموسم الجديد لبيت المسرح قبل عرضها على وزيرة الثقافة (صور)

عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، اجتماعا موسعا للوقوف على آخر استعدادات الفرق الفنية بالبيت، بشأن خطة الموسم الجديد، تمهيدا لعرضها على وزيرة الثقافة قبل الإعلان عنها، حيث عقد الاجتماع بمكتبه بمقر البيت الفنى للمسرح بوسط البلد.

عروض البيت الفني للمسرح

من جانبه أكد المخرج خالد جلال بضرورة المضي قدما في الاستمرار بتقديم عروض متميزة وناجحة أسوة بما تم تقديمه خلال العام الماضي، وهو ما تحقق بشهادة النقاد وإقبال الجماهير.

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بالإضافة إلى حصد جوائز المهرجان القومي للمسرح، كما وجه بضرورة رفع كفاءة عدد من المسارح لتلائم طبيعة مشروعات العروض التى تتطلب تقنيات عالية وطبيعة مغايرة للمسرح التقليدي.

وحضر الاجتماع مديري الفرق الفنية: الدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، الفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث، الفنان ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي، الفنان سامح مجاهد مدير مسرح الغد، الفنان عادل حسان مدير مسرح الطليعة، الفنان سامح بسيوني مدير مسرح الشباب، الدكتور أسامة محمد علي مدير مسرح القاهرة للعرائس، الفنان محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية، الفنان محمد متولي مدير فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، الفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة المواجهة والتجوال، الفنان عصام الشويخ مدير مسرح الساحة.