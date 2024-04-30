مكتبة الإسكندرية تستضيف احتفالية ومؤتمر اتحاد معماريين البحر المتوسط
تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط ALEX MED التابع لقطاع البحث الأكاديمي، احتفالية بمرور 30 عامًا على تأسيس اتحاد معماريين البحر المتوسط UMAR، اليوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024 بقاعة الأوديتوريوم بمدخل المكتبة الرئيسي.
جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئات المعمارية في الاتحاد من مختلف دول البحر المتوسط. وتشمل الاحتفالية تكريم للوفود المؤسسين للاتحاد بحضور نقيب المهندسين المصريين المهندس طارق النبراوي ورئيس جمعية المعماريين المصريين المهندس سيف أبو النجا، ورئيس اتحاد معماريين البحر المتوسط المهندس أمير تركي.
مكتبة الإسكندرية
كما استضافت المكتبة اجتماع مجلس إدارة الجمعية العمومية يومي 28 و29 أبريل. وتعتبر رعاية المكتبة للحدث فرصة جيدة لدعم الحوار والتعاون بين المعماريين في دول حوض البحر المتوسط ودعم إنشاء الشبكات والقنوات اللازمة لتبادل الخبرات والحلول في المنطقة.
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