بائعو الأسماك فى الإسكندرية: مش عارفين نبيع بعد مقاطعة المواطنين للشراء

لا تزال حالة من الركود التام تسيطر على أسواق بيع الأسماك بمحافظة الإسكندرية اليوم، وذلك تضامنا مع استمرار تدشين حملة “ خليها تعفن " والتى انطلقت بمحافظة بورسعيد وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأسماك والتسبب في غضب المواطنين.

فيتو أجرت جولة بأسواق محطة مصر لبيع الأسماك، والتعرف على الأسعار لبعض أنواع الأسماك وتأثير انطلاق الحملة على الأسواق بالإسكندرية.

وجاءت فى مقدمة أسعار الأسماك والتى تختلف فى الأحجام، ويأتى سعر السمك البلطى ٨٠ جنيها والجمبري تراوح ما بين ٢٦٠ إلى ٤٤٠ جنيا بينما سجل سعر سمك السبيط ٤٤٠ جنيها.

Advertisements

وقال الحاج أنور حسن بائع الأسماك:حملة “ خليها تعفن " لها تأثير كبيرعلى حركة البيع وعزوف المواطنين عن شراء الاسماك مما أصاب الباعة والأسواق بركود تام والتوقف عن البيع.

وأوضح أن الأزمة الحقيقية فى زيادة ارتفاع الأسعار هي الشراء من التجار جملة بأسعار مرتفعة ووضع هامش من الربح لمكسب البائع الذى يقوم ببيع أصناف الأسماك للمواطن مضيفا : هناك ركود في الشراء حتى وصل الأمر إلى زيرو بيع لأصناف الأسماك.

وأكد ابراهيم هاشم بائع أسماك، أن هناك بعض الباعة عملت تخفيض للأسعار لبعض الأصناف من الأسماك من بينها سمك البلطى الذى كان يتراوح سعره ٩٠ جنيها وأصبح سعره يسجل اليوم ٨٠ جنيها لجذب الزبائن مرة أخرى والعمل على تحريك الشراء بدل من الركود المتلازم بالأسواق.

وأوضحت أمل السيد موظفة، أن الأسعار لا تتناسب مع مقدرات واحتياجات المواطن البسيط الذى يمتلك أسرة كاملة من زوجة وأبناء، مضيفة أن الاستمرار فى مقاطعة تناول الأسماك والشراء من الأسواق يساعد في تقليل الأسعار