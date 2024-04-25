الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بائعو الأسماك فى الإسكندرية: مش عارفين نبيع بعد مقاطعة المواطنين للشراء

اسماك، فيتو
اسماك، فيتو

لا تزال حالة من الركود التام تسيطر على أسواق بيع الأسماك بمحافظة الإسكندرية اليوم، وذلك تضامنا مع استمرار تدشين حملة “ خليها تعفن " والتى انطلقت بمحافظة بورسعيد وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأسماك والتسبب في غضب المواطنين.

طلاب جامعة الوادى الجديد يشاركون فى مهرجان الأنشطة الطلابي الأول بجامعة السويس

موقف اتحاد العاصمة من السفر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان

فيتو أجرت جولة بأسواق محطة مصر لبيع الأسماك، والتعرف على الأسعار لبعض أنواع الأسماك وتأثير انطلاق الحملة على الأسواق بالإسكندرية.

وجاءت فى مقدمة أسعار الأسماك والتى تختلف فى الأحجام، ويأتى سعر السمك البلطى ٨٠ جنيها والجمبري تراوح ما بين ٢٦٠ إلى ٤٤٠ جنيا بينما سجل سعر سمك السبيط ٤٤٠ جنيها.

Advertisements

 

وقال الحاج أنور حسن بائع الأسماك:حملة “ خليها تعفن " لها تأثير كبيرعلى حركة البيع وعزوف المواطنين عن شراء الاسماك مما أصاب الباعة والأسواق بركود تام والتوقف عن البيع.

وأوضح أن الأزمة الحقيقية فى زيادة ارتفاع الأسعار هي الشراء من التجار جملة بأسعار مرتفعة ووضع هامش من الربح لمكسب البائع الذى يقوم ببيع أصناف الأسماك للمواطن مضيفا : هناك ركود في الشراء حتى وصل الأمر إلى زيرو بيع لأصناف الأسماك.

وأكد ابراهيم هاشم بائع أسماك، أن هناك بعض الباعة عملت تخفيض للأسعار لبعض الأصناف من الأسماك من بينها سمك البلطى الذى كان يتراوح سعره ٩٠ جنيها وأصبح سعره يسجل اليوم ٨٠ جنيها لجذب الزبائن مرة أخرى والعمل على تحريك الشراء بدل من الركود المتلازم بالأسواق.

 

وأوضحت أمل السيد موظفة،  أن الأسعار لا تتناسب مع مقدرات واحتياجات المواطن البسيط الذى يمتلك أسرة كاملة من زوجة وأبناء، مضيفة أن الاستمرار فى مقاطعة تناول الأسماك والشراء من الأسواق يساعد في تقليل الأسعار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكندرية اسماك سوق الاسماك

مواد متعلقة

باحثة بالشأن الإسرائيلي تكشف أسباب رفض حكومة نتنياهو إقامة دولة فلسطينية

اعتذرت عن مدرسة المشاغبين، سميرة أحمد تفتح صندوق ذكرياتها مع إيمان أبو طالب

طلاب جامعة الوادى الجديد يشاركون فى مهرجان الأنشطة الطلابي الأول بجامعة السويس
ads

الأكثر قراءة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

توقعات بالإعلان عن التعديل الوزاري وعرضه على البرلمان الأسبوع المقبل

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

الغيابات تضرب الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني بعد عودة زيزو وفتوح

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

بائعو الأسماك فى الإسكندرية: مش عارفين نبيع بعد مقاطعة المواطنين للشراء

كرة اليد، الأهلي يودع بطولة أفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي

منوعات

المزيد

باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم الخميس 25-4-2024 في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

مع ارتفاع درجات الحرارة.. ننشر أسعار التكييفات في الأسواق (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجرة في المنام وعلاقته بطول العمر وسعة الرزق

من سمات وأخلاق الإسلام، تعرف على أهمية التسامح والعفو بالدليل من القرآن والسنة

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية