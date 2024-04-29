حريق هائل يلتهم كرفانات بعثة أثرية في الأقصر (صور)

نشب حريق هائل داخل منطقة عمل أثرية في أحد الكرفانات للبعثة الأجنبية بناحية تمثالي ممنون بمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر.

حريق البر الغربي الأقصر

ونشب الحريق في أحد الكرفانات منذ قليل من مساء اليوم الإثنين، ولم يستطع أهالي المنطقة إخماد الحريق بسبب الأسلاك الحديدية للسور المحيط بمنطقة العمل الأثرية بمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، لكن قاموا بالاتصال بالمطافي.

حريق منطقة الآثار بالأقصر

وعلى الفور عززت الحماية المدنية بمحافظة الأقصر بثلاث سيارات مطافئ، لإخماد الحريق وانتقلت قوة من مباحث مديرية أمن الأقصر لمعاينة آثار الحريق والوقوف على أسباب اندلاعه، وتلقى اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطار بالواقعة.

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صور حريق منطقة الآثار بالأقصر



وحصلت «بوابة فيتو» على الصور الأولية لحريق كرفان الآثار بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، داخل منطقة عمل لإحدى البعثات الأجنبية، وأفادت مصادر بأن المنطقة تشهد أعمال تنقيب أثري من قبل البعثة ومغلقة تماما أمام السائحين الأجانب الزائرين، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

وفي وقت سابق اندلع حريق هائل في 200 نخلة بمركز إسنا جنوبي الأقصر، كما شب حريق هائل في حوش ماشية أسفر عن إصابة سيدة، ونفوق 20 رأس سيدة وتفحم دراجتين نارية.

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