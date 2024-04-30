لجان البرلمان تواصل مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.. خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. وموازنات هيئة الأوقاف وقطاع الإسكان الأبرز

تستكمل اللجان النوعية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعات اليوم، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2024.

مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة

وتناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها.

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مناقشة موازنة هيئة الأوقاف

كما يشهد الاجتماع مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

مناقشة موازنة قطاع الإسكان

كما يشهد اجتماع الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، وذلك للجهات التالية:

• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

• صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

• صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة.

• صندوق التنمية الحضرية.

• المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

• الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

• ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

• ديوان عام المجتمعات العمرانية.

• مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات.

وتستعرض لجنة التضامن الاجتماعي، تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية.

وتناقش لجنة الصحة، مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن، تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشأة الصحية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة زينب السلايمي، بشأن تأخر مديريتي التضامن الاجتماعي، المساحة، والوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر عن إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز إسنا، وذلك بالرغم من موافقة الجهات المختصة على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به في هذا الشأن أثناء مناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب منذ عامين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 2023.

كما تناقش اللجنة المحلية، طلب النائب محمد رجب عبد العظيم، بشأن ضرورة إنشاء كوبري على جزيرة سنور شرق النيل مركز بنى سويف – محافظة بنى سويف، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 19 من فبراير سنة 2024.

ويناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب خالد الحداد، بشأن عدم البدء في إجراءات تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محور مروري للربط بين محافظتي الدقهلية ودمياط وتغطية ترعة ميت طاهر مرورًا بمنية النصر وميت تمامة البجيلات وتوسعة الطريق، بالرغم من إعداد الدراسات اللازمة لذلك، وموافقة الجهات المختصة ووزارة الموارد المائية والري وإصدار توصيات لجنة الإدارة المحلية بالبدء في تنفيذ المشروع على مراحل.

كما يناقش الاجتماع طلب النائب مجدي الأمير، بشأن تعارض آراء جهات وزارة الموارد المائية والري بشأن إنشاء كوبري مشاة بقرية البصراط أمام نقطة الشرطة، وحيث سبق وتقدمت باقتراح برغبة في هذا الشأن وتم عمل معاينة بحضور السيد وكيل وزارة الموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، وتم إفادتي بأن هذا الكوبري ينطبق عليه الاشتراطات والضوابط المنظمة لإنشاء كباري المشاة ثم جاء رد آخر من الوزارة يفيد بأن الكباري الموجودة تفي بالغرض.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب النائبة ضحى عاصي، بشأن تأخر تشغيل خط سير من كفر الأطرش – المنصورة مرورًا بالطريق الدولي والذي صدر بشأنه موافقة اللجنة العليا بتاريخ 9/1/2024، والتي قررت تشغيل الخط المذكور بعدد 20 سيارة على أن يتم اختيارهم من ضمن السيارات العاملة على خط شربين – طلخا وفي حالة زيادة أعداد المتقدمين عن العدد المطلوب يتم عمل قرعة علنية برئاسة رئيس المركز، على أن تكون الأجرة 8 جنيهات والكارتة المجمعة 200 جنيه شهريًا.

كما يشهد الاجتماع مناقشة طلب النائب أشرف الشبراوي، بشأن تقاعس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركتها بالدقهلية عن حل مشكلة شح المياه بعزب وقرى مدينة بني عبيد وعزب وقرى الوحدة المحلية باليوسيفية، مما تسبب في تجمهر الأهالي وحدوث العديد من الإضرابات بينهم وبين الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وفى وقت سابق وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، على مشروع الموازنة العامة للدولة الخاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك خلال الاجتماعات لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، وذلك للجهات التالية:

• الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

• الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

• الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

• هيئة تنمية الصعيد.

• الهيئة العامة للتنمية السياحية.

• الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

• الجهاز المركزي للتعمير.

• صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير.

• الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

وعرض ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موارد الهيئة المستهدفة خلال العام المالي 2024/2025.

وأوضح أنها تصل إلى 46.6 مليار، و35 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات المستهدفة سوف تذهب إلى مبادرة حياة كريمة.

مبادرة حياة كريمة ومشروعات الصرف الصحي

وأكد ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مبادرة حياة كريمة بالنسبة لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية مقسمة لمراحل، المرحلة الأولى 52 مركز جاري تنفيذهم من المنتظر انتهاءهم في ديسمبر المقبل، وأن الخطة الاستثمارية المعروضة حاليا سوف تدخل ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة.

كما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة المخصصة لهيئة تنمية الصعيد.

واستعرض اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية صعيد مصر، مشروع الموازنة، قائلا: يبلغ الإجمالي 659 مليون جنيه.

وأكد أن الصعيد شهد طفرة كبيرة من المشروعات التنموية، وتم إنشاء الهيئة عام 2018 بهدف تنفيذ مشروعات تنموية للتغلب على المشكلات والتحديات التي كان يعاني منها الصعيد، وتضم كوادر بشرية على أعلى مستوى وتعمل على أربعة محاور، منها تنمية اجتماعية وصناعية وزراعية وبيئية، حيث تم العمل منذ إنشاء الهيئة على 33 مشروعًا.

كما وافقت أيضا لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مشروع الموازنة العامة الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

مناقشة الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك خلال الإجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، وذلك للجهات التالية:

• الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

• الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

• الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

• هيئة تنمية الصعيد.

• الهيئة العامة للتنمية السياحية.

• الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

• الجهاز المركزي للتعمير.

• صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير.

• الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

المخصصات المالية في الموازنة لجهاز تنظيم إعلانات الطرق

وبلغ إجمالي مخصصات الجهاز للعام المالي 2024/2025، نحو 28.298 مليون جنيه، وهو ذات المبلغ الذي تم اعتماده للجهاز في الموازنة في العام الحالي 2023/2024.

وبلغت قيمة بند الأجور والتعويضات في الموازنة 2024/2025 نحو 22.948 مليون جنيه، بنسبة 81 من إجمالي تقديرات الموازنة العام. للجهاز.

كما بلغت قيمة تقديرات بند شراء السلع والخدمات في الموازنة نحو 5 مليون جنيه وهو نفس مبلغ العام المالي الحالي.

اعتماد الهيكل الإداري لجهاز تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

وقررت لجنة الإسكان اعتماد الهيكل الإداري لجهاز تنظيم الإعلانات والطرق العامة، فيما أوصت اللجنة بسرعة اعتماد الهيكل التنظيمي.

ووافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض المهندس أحمد عبد القادر، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي موازنة الهيئة والتي تصل في الموازنة الجديدة 2024/2024 إلى، 12.4 مليار جنيه.

كما وافقت لجنة الإسكان، على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح خالد ضياء الدين، ممثل الجهاز، أن موازنة الهيئة المخصصة في 2024/2024 تصل إلى 7 مليون جنيه، لافتا إلى أن إجمالي والموارد يصل 45 مليون.

كما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مخصصات الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمقدرة بـ 3.90.500 مليار جنيه، مقابل 2.124.351 مليار جنيه بزيادة بلغت 948.149 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة الحالية جميع الأبواب ما عدا الباب السادس للهيئة، 2.129.500 مليار جنيه

كما بلغت إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية الباب السادس للهيئة 70 مليون جنيه.