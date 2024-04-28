موازنة التموين والهيئات التابعة ضمن جدول أعمال "اقتصادية النواب" اليوم

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد سليمان، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2025.

مناقشة الموازنة العامة للدولة لقطاع التموين

ويشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مناقشة موازنة وخطة التنمية لوزارة وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئات التابعة، وبينها الديوان العام، وهيئة السلع التموينية.

مناقشة موازنة جهاز حماية المستهلك

ويتضمن جدول أعمال اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة موازنة جهاز التجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين.

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كما تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الموازنة العامة لمديريات التموين، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

شهد مجلس النواب الأسبوع الماضي، تلقي لجنة الخطة والموازنة، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، والمحالة من الجلسة العامة بشأن الموازنة العامة الجديدة.

وشملت الإحالات إلى لجنة الخطة والموازنة:

1- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.

2- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

3- مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025، وعددها 59 مشروعًا.

4- مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.

وخلال اجتماعات الأسبوع الماضي، استمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لبيان وزيري المالية والتخطيط، وكذلك مناقشة بعض القطاعات في الموازنة العامة للدولة، وبينها قطاع الصحة بحضور الوزير.

وتواصل اللجنة دعوة كافة الجهات المعنية لمناقشة الموازنة الجديدة، في ضوء اختصاصاتها، تمهيدا لإقرار الموازنة في الموعد المحدد قبل انتهاء السنة المالية الحالية في 30 يونيو المقبل.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.